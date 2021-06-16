美加市面逾半數化妝品 成分含有毒化學物質

聖母大學研究人員測試了230多種常用化妝品後發現，在美加地區銷售的化妝品一半以上含有毒工業化學物質。圖為消費者在洛杉磯地區一家百貨公司選購化妝品。(美聯社)

15日發表在「環境科學與技術快報」(Environmental Science & Technology Letters)雜誌的研究顯示，美國 和加拿大銷售的化妝品一半以上含氟；氟是全氟化合物(PFAS)的一項指標，PFAS乃有毒工業化學物質，與癌症、新生兒體重下降等嚴重健康狀況相關；受測試化妝品中，以防水睫毛膏 (82%) 和持久口紅 (62%)的PFAS含量最高。

研究報告指出，聖母大學(University of Notre Dame)研究人員測試了230多種常用化妝品，發現56%粉底和眼部化妝產品、48%唇部產品和47%睫毛膏含氟；進一步測試29種氟濃度較高產品後發現，它們含有4到13種特定全氟化合物(PFAS，全氟烷基和多氟烷基物質)，但只有一項產品將PFAS列入標籤成分中。

PFAS被用於不沾鍋、地毯和眾多消費產品；此研究並未具體提及公司名稱。

監管化妝品的美國食品暨藥物管理局(FDA )表示，該機構不對具體研究發表評論；FDA官網說明書指出，「隨著化妝品含PFAS的科學不斷發展，FDA將繼續監測行業自願提交的數據及已發表的研究。」

消費品含PFAS問題日益受國會關注，康乃狄克州民主黨聯邦參議員 布魯曼索(Richard Blumenthal)說：「PFAS不安全也沒有任何好處。這些化學物質天天都顯現在人們臉上，人們卻沒看到它的威脅。」

布魯曼索與緬因州共和黨聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)共同提出化妝品禁含PFAS法草案。

代表化妝品業的貿易組織「個人護理產品協會」(Personal Care Products Council)聲明表示，在乳液、指甲油、眼妝和粉底等產品中可能會發現含少量PFAS成分或微量水平，這些化學物質符合FDA安全要求；該組織支持化妝品禁止使用某些PFAS，「科學和安全是我們一切行事的基礎。」

但研究報告首席研究員、聖母大學物理學教授格皮斯利(Graham Peaslee) 表示，這些化妝品會帶來直接和長期風險，「PFAS是持久性化學物質，若進入血液會聚積起來，製造和處理時也會造成環境污染風險」。