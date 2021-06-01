嬌生滑石粉致癌賠20億案 打到最高院 大牌律師對陣

嬌生藥廠滑石粉產品導致女性致癌，判賠20億元的官司，最高法院最快1日決定是否受理此案。(美聯社)

嬌生 藥廠(Johnson & Johnson)滑石粉產品導致女性致癌 ，判賠20億元的官司，纏訟到最高法院，雙方擺出知名律師的陣仗；最高法院最快1日決定是否受理此案。

控告嬌生藥廠的婦女聘了史達(Kenneth Starr)等大牌律師，全國大藥廠站在被告這邊還不算，連大法官的爸爸，都曾因個人職涯與化妝品業有關，出庭作證過。

嬌生藥廠遭密蘇里州 法院判賠47億元，給22名因使用其矽酸鎂(talc)產品而罹患卵巢癌的婦女。州上訴法院後來把賠償總額減掉過半，也祛除其中兩名原告的獲賠資格，嬌生仍須賠16億元，現在上訴到最高法院。

嬌生律師稱，滑石粉產品似否含有石綿，混有石綿的滑石粉是否致癌，都有待釐清。

判決嬌生藥廠敗訴的法官伯里森(Rex M. Burlison)根據陪審團通過的證據，在判決書上寫道，嬌生早就知道自己的產品含有石綿成分，也知道這些產品是針對母親與嬰兒而產銷，幾十年來卻不顧這些潛在的危害，還刻意對產品安全做不實陳述，「這是被告最惹人嫌惡的行為。」

22名原告當中，有九人已死於卵巢癌。

嬌生說，州法院判決的理由與科學界多年來的獨立研判相左，這些科學評估一再確認嬌生嬰兒爽身粉(Baby Powder)安全無虞、不含石綿、不會致癌。

滑石和石綿結構相似，有時還產自同一礦場，不過化妝品業於1976年制定公約，保證各自生產的滑石粉產品不含石綿。

政府主導的研究分析了25萬名婦女病例，去年結論說，「沒有強烈證據足資證明嬰兒滑石粉與卵巢癌有關連，」研究領銜作者稱，此一結論「很曖昧。」

歐巴馬時代代理最高法院最高律師的華府名律師卡提亞爾(Neal Katyal)替企業打這官司，訴狀指出，16億元判賠額不合理，應裁減。

去年擁有值1萬5000元到5萬元嬌生股票的大法院艾里托(Samuel Alito)將迴避本案的審決。