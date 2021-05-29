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抵美墨邊界移民家庭 300天內裁決去留

記者胡玉立／綜合報導
司法部和國土安全部28日指出，移民法庭自即日起，加速審理抵達美墨邊界的家庭移民入美案。圖為一群移民跨過邊界後向當局自首。(美聯社)
司法部和國土安全部28日指出，移民法庭自即日起，加速審理抵達美墨邊界的家庭移民入美案。圖為一群移民跨過邊界後向當局自首。(美聯社)

繼十天前拜登政府宣布放寬因疫情受限的邊境難民庇護申請後，司法部和國土安全部28日發表聲明指出，移民法庭自即日起，加速審理抵達美墨邊界的家庭移民入美案；移民法官將在紐約、洛杉磯、德州艾爾帕索、聖地牙哥等十個城市首次聽證會舉行後，於300天內裁決去留。

由於美墨邊境家庭移民案件積壓嚴重，往往需數年時間才能解決；川普和歐巴馬政府都曾試圖加速審理此類案件。拜登政府將標記「專用判決紀錄」，讓法官可依指示「出於正當理由」持續處理；並以300天為「內部目標」。

川普2020年3月以疫情為由對邊境難民尋求庇護設下限制，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多公民通常在兩個小時內被逐到墨西哥，沒有任何尋求庇護或其他人道主義保護的機會。拜登政府上周放寬規定，同意每天允許250人通過邊境口岸在美國尋求庇護。

「人權第一」(Human Rights First)組織難民保護資深總監艾薩(Eleanor Acer)敦促拜登政府撤回川普政府的措施，指這些措施令逃離暴力的中美洲移民很難獲得美國人道主義保護資格。她表示，「只要拜登政府繼續公然違反美國難民法律和條約，庇護程序就不能被視為公正。」

對於拜登政府最新宣布加速審理難民庇護案並創建標記，移民倡議者認為這麼做並不公平，因為很多已等待審理多年的其他移民案件，將受到拖延。此宣布將使得邊境家庭移民的優先順位，高於移民法院系統內大約130萬件未決案件。但司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示，這項作法符合移民法院「迅速公正」裁定案件的目標。

移民權益團體「美國移民委員會」(AIC)梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，新計畫似乎賦予法官更多自由裁量權，允許他們在家庭移民案件中獲得連續性；但最近兩任政府期間有許多尋求庇護者在法庭上只能自己代表自己，讓他很擔憂。梅爾尼克表示，他對創建「專用判決紀錄」標記的作法持懷疑態度，認為倉促司法根本不是正義。

移民法官可快速處理家庭移民難民庇護案的十個城市包括紐約、洛杉磯、聖地亞哥、艾爾帕索、丹佛、底特律、紐瓦克、邁阿密、舊金山和西雅圖。

移民 庇護 拜登

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