歧視亞裔又惡化… 6成美國人有感

美聯社民調發現，60%美國人認為亞裔美國人遭遇到的歧視比一年前嚴重。圖為芝加哥一場集會的標語牌寫著「停止仇恨亞太裔」。(美聯社)

美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)26日公布的民調發現，60%美國 人認為亞裔 美國人遭遇到的歧視比一年前嚴重，其中持此看法的亞裔占71%，非裔占66%，白人占59%，西裔占55%。

將近半數美國人認為亞裔遭遇到「很大」或「相當大」的歧視，約六成美國人認為，總體而言，種族主義是「很嚴重」或「極為嚴重」的問題。

加州華裔居民蘇珊‧李(Susan Lee)說，隨著亞裔遭到攻擊的頻率越來越高，朋友之間難免談到種族主義的問題，但亞裔朋友和非亞裔朋友，有明顯的差異。

72歲的蘇珊‧李說，亞裔遭攻擊，「我的非亞裔朋友可能感到更為驚訝。華裔或亞裔向來被正面看待，他們(非亞裔)對這情況感到困惑」。

76歲的西裔德州人坎雀拉(Barbara Canchola)說，如果在新冠病疫之前問她，亞裔是否遭受種族主義的待遇，她會回答「一點都沒有。」

「我真的不認為他們有受到任何歧視，因為我碰巧也認為他們多數受過良好教育，還不像(我們西裔或其他族裔)受到那麼多的檢視。可是，新冠病疫發生後，有人把它稱為中國病毒之類的，歧視、仇視就開始了」。

洛杉磯大學亞美研究教授塔吉馬-皮納(Renee Tajima-Pena)說，有些人從不認為亞裔美國人是受害人，這點不足為奇，因為主流論述中的亞裔，都是「很有成就，不公開喊話，因此，很罕得遭到種族歧視 」的族群。

「模範少數族裔的迷思，迷幻美國人很久了，」塔吉馬-皮納說。

「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)組織統計，2020年3月起一年當中，仇恨亞裔的語言咒罵、肢體暴力甚至殺害事件，多達6600起，加州州立大學仇恨與極端主義研究中心也發現，2020年各大都市針對亞裔的仇恨犯罪事件，比2019年暴增145%，今年首季，16大都市警方接獲的仇恨亞裔報案，也比去年同期遽增164%。

新冠疫情仇恨犯罪法簽署實施，全國各界提高團結意識後，塔吉馬-皮納相信，「大家都在找尋解決之道」；他說，2021年將是好轉的一年。