17年一遇！數兆隻十代蟬將現身 美東面臨惱人蟬鳴

在地面下蟄伏已17年的十代蟬，估計有數兆隻將在美東地區脫殼而出，大量蟬鳴恐將成為惱人噪音。(美聯社)

在地面下蟄伏已17年的「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)，估計有數兆隻將在美東地區脫殼而出，大量蟬鳴恐將成為惱人噪音。這次出現的十代蟬與2004年春季及夏初時浮現的是同一種蟬隻。已有媒體拍到有著紅眼黑翅的十代蟬褪去外甲的模樣。

大批十代蟬此時結束17年蟄伏的原因，在於氣溫低於平均的天候因素。科學家指出，十代蟬必須在土壤固定保持在華氏64度的環境條件下，才會從地底浮現地面。

上周攝於華府特區 、維吉尼亞州 亞歷山卓(Alexandria)的照片，已可看到十代蟬脫去保護外殼後的淡黃色身影。脫殼之後，蟬身將很快硬化，顏色變黑，旋即可以展翅飛走，尋找伴侶。

科學家指出，十代蟬求偶過程中發出的蟬鳴可達100分貝，相當於噴射機起飛時的聲音。

十代蟬外型顏色頗為特殊，身上有著橘色條紋，兩眼中間還有一道橘色區塊。

在地面下蟄伏已17年的十代蟬，估計有數兆隻將在美東地區脫殼而出，大量蟬鳴恐將成為惱人噪音。(美聯社)

依照地區分布不同，主要有15種周期蟬(broods)，生命周期為13年或17年。十代蟬會成群從地底浮上地面，過去曾在某些年，單一季節就出現好幾兆隻蟬的盛況。十代蟬絕大多數在東部及中部出沒。

據媒體報導，十代蟬今年可望現身康乃狄克、俄亥俄、肯塔基、印地安納、德拉瓦、喬治亞、伊利諾、馬里蘭、密西根、北卡羅來納、新澤西、紐約、田納西、維吉尼亞、西維吉尼亞、賓州及華府特區。

包括喬治亞州、北卡羅來納州 、南卡羅來納州等地，都已有十代蟬出現的案例傳出。這些地點的氣溫都較為溫暖。

下一輪蟬隻大軍來臨將是2024年，屆時生命周期17年的13代蟬(Brood XIII)、19代蟬(Brood XIX)將從地底浮出。

昆蟲專家克里斯基(Gene Kritsky)說，目前中西部及東岸地區溫度下降，是十代蟬還沒有大批湧現的原因，「通常到這個時候，我們就已看到蟬隻出現了。」

馬里蘭州兩名昆蟲專家在一處民宅後院，調查十代蟬。(美聯社)

另外，專家也指出，過去幾十年來，美國的城市迅速擴張，也凸顯城市化對這種獨特昆蟲的威脅。

馬里蘭大學昆蟲專家舒茲柏利(Paula Shrewsbury)表示，由於未成熟的蟬在地底下覓食生長，砍倒樹木蓋建築會殺死昆蟲或阻礙牠們的出現。