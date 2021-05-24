纏訟13年！亞利桑納州移民種族偵防訟案 恐耗2億公帑

前亞利桑納州馬里考帕郡警長阿帕約。(美聯社)

前亞利桑納州 警長、移民強硬派人士阿帕約(Joe Arpaio)十年前在鳳凰城都會區啟動針對移民的種族偵防措施所引發的訴訟，時至2022年夏季預料將耗費2億200萬元公帑。

官員上周根據法院判決核准臨時預算案，在7月1日開始的新財政年度撥款3100萬元；無人知曉，這宗13年前訟案的開銷，何時才能減少。

阿帕約擔任警長24年來，以嚴厲打擊犯罪著稱，包括強迫受刑人穿粉紅內褲，或將受刑人關在高溫破百度 的沙漠帳篷中；他專找非法移民 的碴，違反法院下令不得針對移民巡查的裁決而被控刑事罪責，但他的前科獲得前總統川普赦免。

納稅人的開銷預料會持續到馬里考帕郡(Maricopa County)警長辦公室完全符合連續三年遵守交通執法及內部事務行動的規則，但部分數據顯示，該警長辦公室幾乎或百分之百未遵守。

此案檢察官表示，警長辦公室長期挨批在交通臨檢方面，對西語裔及非裔的待遇，與對待其他族裔駕駛不同，但調查報告並未點名西語裔遭受種族偵防。

律師要求法官舉辦藐視法庭的民事聽證會，約談阿帕約的繼任警長潘佐(Paul Penzone)，指控他累積至少1700件內部調查未處理，每一宗案件平均需要500天處理。

致力改善民眾對警長辦公室信任的社區顧問委員會主席皮納(Raul Piña)表示，這筆資金有其必要，好讓警局尊重西語裔的憲法權利。

阿帕約的移民巡查被稱作 「掃蕩」，他會派出大批警力連日在鳳凰城都會區，包括部分拉丁裔社區攔查違規駕駛等違法者。

阿帕約在2008年1月到2011年10月間領導20多場大規模掃蕩行動，且一直到2013年春季都有多次針對移民的小規模例行交通巡查，這也導致他日後被告並判刑。

阿帕約表示並不後悔巡查移民，且認為此舉有助降低納稅人在非法移民教育及健康照護方面的支出。

在支援種族偵防所添購設備並增加人力方面，阿帕約表示，相關支出本來就有需要，且有助警局現代化。

過去幾年來，納稅人已為1800萬元的法律訴訟費埋單，另有監督警長辦公室的約2000萬元專家團隊開銷。