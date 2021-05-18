拜登夫婦公開稅表 去年賺60萬 稅率25.9%

拜登總統17日公布稅表顯示，他與身為老師的第一夫人吉兒‧拜登在2020年合計收入為60萬7336元，繳交聯邦所得稅稅率為25.9%。(Getty Images)

拜登 總統17日公布稅表 顯示，他與身為老師的第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)在2020年合計收入為60萬7336元，繳交聯邦所得稅稅率為25.9%，超過納稅人平均繳交聯邦個人所得稅的14%稅率。公布稅表是歷屆總統行之有年的傳統，但前總統川普從競選期間一直到卸任，從來不曾公布。

拜登夫婦2019年合併收入為98萬5223元，當時主要收入來源為出書、演講，還有在賓州大學(University of Pennsylvania)、北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)的職務。2020年，由於拜登參加總統大選四處跑行程，收入因此減少許多。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)17日在記者會上說，拜登會持續公布稅表，「每位美國總統所受到的期待都是如此」。

根據報稅紀錄，拜登夫婦2020年間慈善捐管共有3萬704元，其中金額最高的一筆為捐給以拜登已故長子為名的關懷受虐兒非營利組織「波拜登基金會」(Beau Biden Foundation)。

除了公布稅表外，拜登另外透過美國官箴局(Office of Government Ethics)公布個人資產，顯示他的個人財富在120萬元至288萬元之間。

副總統賀錦麗 與夫婿任德龍(Doug Emhoff)17日也公布2020年稅表。兩人合計收入為169萬5225元，捐款給慈善機構2萬7006元，繳交聯邦所得稅稅率為36.7%。賀錦麗原為加州聯邦參議員，任德龍則是洛杉磯地區的娛樂事業圈律師，目前在喬治城大學(Georgetown University)任教。

賀錦麗也透過美國官箴局公布個人資產在100萬至240萬之間。賀錦麗在2019年出版自傳「我們所堅持的真理」(The Truths We Hold)，收到出版商訂金為35萬9000元。

2020年總統大選之前，身位民主黨候選人的拜登一口氣公布長達22年的稅表紀錄，與拒絕公布稅表的川普做為對照。川普聲稱遭到國稅局(IRS)查稅，因此無法公布稅表。