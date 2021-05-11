好萊塢外國記者協會犯眾怒 NBC明年不轉播金球獎

好萊塢外籍記者協會被指成員多元性不足的風波持續發酵，國家廣播公司(NBC)10日宣布不轉播2022年金球獎頒獎典禮。(美聯社)

針對好萊塢 外籍記者協會(Hollywood Foreign Press Association，HFPA)成員多元性不足的撻伐聲浪持續，恐怕使明年金球獎 遭池魚之殃；國家廣播公司(NBC)10日宣布將不轉播2022年金球獎頒獎典禮，連同眾多好萊塢巨星及製片公司加入杯葛的行列，敦促HFPA盡快進行改革。

「無論如何改革都需要時間，而我們強烈地相信HFPA需要更多時間來思考如何做對的事。」NBC聲明指出：「因此NBC將不轉播2022年的金球獎典禮，倘若該組織確實執行改革計畫，2023年1月我們仍有機會轉播該節目。」

今年2月洛杉磯時報(Los Angeles Times)一項報導指控好萊塢外籍記者協會族群多元性嚴重不足，現今87名具有投票資格的成員中沒有非裔 ，引發外界批評。

該組織在上周提出改革計畫，承諾改善成員的族群多樣性，卻還是無法澆熄外界怒火；串流影音平台Netflix和亞馬遜的Amazon Studios表示，該組織若沒有具體的改革行動將採取更進一步的抵制。

串流平台華納媒體(WarnerMedia)也在10日表示，除非HFPA有更實質的改革作為，否則將不會播放任何該組織的活動。

除了串流媒體，好萊塢明星更是接連抨擊，飾演漫威英雄「浩克」的馬克魯法洛(Mark Ruffalo)就表示，雖然奪下今年的金球獎影帝，但「無法為自己獲獎感到驕傲」。

HFPA並未回應NBC的決定，但委員會上周釋出改革計畫的進度，預計會8月初前會執行會員改組；該組織也表示今年委員會招募非裔，新增至少20名成員。