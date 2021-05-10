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司法部擬向國會提案 加強管控「幽靈槍」

編譯柯立偉／綜合9日電
司法部擬向國會提案，進一步立法管控「幽靈槍」。(美聯社)
司法部擬向國會提案，進一步立法管控「幽靈槍」。(美聯社)

自今年3月起，全美多地發生的重大槍擊案引起全國關注，關於「禁槍與否」的老議題再次浮上檯面。司法部日前表示將向國會提案，進一步立法管控幽靈槍(ghost guns)，如此既可使槍枝流向易於追蹤，亦可保障每一位奉公守法的美國民眾的安全。

所謂「幽靈槍」，指無製造商所刻聯邦序號的槍枝，致使政府無法追蹤槍枝流向。

拜登總統上月曾指示司法部，要求在一個月內提出相關法案解決幽靈槍的問題，以完全杜絕不能通過背景審查的人購買槍枝或槍枝零件。依照現行法規，購槍者須通過聯邦調查局(FBI)的背景查核，但購買「槍枝零件」的人不用，這個法律漏洞造成無法通過背景查核的人轉而購買零件自行組裝槍枝。

根據司法部提出的草案，所有槍枝零售商在售出「槍枝必要組成部分」的零件時，也必須進行背景查核；而在槍枝聯邦序號的管制上，除了要求槍枝製造商製造零件時，在每一個「槍枝必要組成部分」也必須燒烙聯邦序號，以讓政府管控槍枝流向外，更要求槍枝零售商必須自行對3D列印槍枝以及漏燒烙聯邦序號的槍枝燒烙序號。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說：「這項法案將讓被禁止擁槍的罪犯，無法透過法律漏洞再次取得槍枝，並將使執法人員更易追蹤槍枝流向，既可提升政府查辦槍擊案效率，亦可保障民眾生命財產安全。」

司法部的提案立刻受到民主黨國會議員的支持。加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)說：「長久以來幽靈槍枝氾濫問題嚴重，很高興看到拜登總統實現競選承諾並立法管控。」

然而，全國步槍協會(NRA)表示司法部的草案限制過多，將導致各州政府大規模沒入槍枝，矢言對抗「違憲」的惡法。

司法部 拜登 零售商

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