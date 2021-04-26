千禧世代不住紐約、加州 重塑政治版圖

許多千禧世代年輕人選擇不住紐約、加州等以往青年的首選州，而住到「第二選擇」的各州，十年來這種趨勢已改變國內政治版圖。圖為舊金山金門大橋。(美聯社)

千禧世代年輕人出於收入、開銷等考量，往往選擇不住到紐約 、加州 等以往青年的首選州，而住到「第二選擇」的各州，十年來這種趨勢已改變國內政治版圖，例如一度較傾保守派各州出現自由派選民、「陽光帶」各州國會席次增加等現象。

美聯社25日報導，人口普查局(U.S. Census Bureau)本周預計公布人口遷徙統計，據以進行十年一度的國會席次重新分配，北方各州席次很可能減少。

大多數估計都認為，德州 將增三席，佛州兩席，而亞利桑納、科羅拉多、蒙大拿、北卡羅來納及俄勒岡各增一席。而席次估計將減少的各州為阿拉巴馬、伊利諾、密西根、明尼蘇達、紐約、俄亥俄、賓州、羅德島、西維吉尼亞，以及加州。

席次重分配已改變政治版圖。一度為保守派鐵倉的各州如德州發現，自由派的據點於州內最大城市出現，而且日益壯大，主要是年紀較輕的成人移居當地所致，而他們傾向民主黨。

美聯社分析「美國社區調查」(American Community Survey)數據發現，2010年以來，20到34歲人口在聖安東尼奧增加24%、奧斯汀增加22%、休士頓增加19%。去年11月選舉，亞利桑納及喬治亞州最大城市年輕人口劇增，讓民主黨在總統選舉翻盤。

人口增加的州幾乎都在陽光帶，但氣候並非唯一共同因素；威斯康辛大學地理學教授威克爾特(Ryan Wiechelt)表示，這些地方人口成長不光因較為溫暖，還因為就業機會及年輕人搬往當地。

人口成長還有其他因素，例如海外移民及子女生育較多；只是人口學家指出，隨著這十年間海外移民日益減少，新冠疫情期間更是重跌，國內人口遷徙愈來愈成為國家自行重組的重大因素。

長久以來，有工作的地方總能吸引人群搬來；Redfin房地產新聞首席經濟學者達蘿‧費爾魏瑟(Daryl Fairweather)表示，目前人口遷徙有所不同，主要是因以前人口聚集區如波士頓、紐約及矽谷居住成本上升太多，生活成本益發成為人們搬家的因素。