曾稱新冠「騙局」 川粉歌手稱染「中國屎」 以為會死

力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

力挺前總統川普 的搖滾歌手努金特(Ted Nugent)19日在臉書直播表示，自己確診染上「中國 屎」的新冠病毒，「快要死了」；努金特視頻一出，好萊塢日裔男星武井穗鄉(George Takei)立即上推特發文，指責努金特視頻為「種族歧視 者在視頻發飆」，另譏刺努金特可能沒感染新冠，只是「貓抓熱」(Cat Scratch Fever)發作而已。

每日郵報20日報導，努金特是川粉，多次否認真有新冠病毒，認為當前疫情是「左派騙局」，「並非真有疫病」，同時在線上鼓吹陰謀論，反對接種新冠疫苗。

但努金特19日上臉書直播對粉絲說，「因為我那麼樂觀積極，碰到逆境都正面克服，各位可能搞不清楚，但我有件事要宣布；大家都跟我講，不該說這件事，可還是講給你們聽，最近十天我感冒症狀嚴重，中了『中國屎』，我想我快要死了。」

來源:SR Point頻道

多次發表被認為有種族歧視言論的努金特在視頻中說自己確診中了中國屎的新冠，呼應川普把新冠病毒稱為「中國病毒」；很多人指責川普的措詞導致美國仇視亞裔歪風大起。

努金特形容自己「幾乎無法離床」，其他症狀還有「頭痛欲裂」、「全身痠痛」。

努金特視頻傳出後，日裔男星武井穗鄉發推文說，「長期否認有新冠疫情、鼓吹陰謀的努金特，現在新冠病得很嚴重，還在種族歧視視頻裡發飆。但我想，或許不是新冠，他得的只是『貓抓熱』。沒錯，業報真是幽默。」貓抓熱是努金特1977年一首歌曲兼唱片的名稱。

因新冠疫情，近來仇視亞裔歪風大增，武井為此大力奔走反對。

「美國公共衛生期刊」(American Journal of Public Health)3月刊登一篇研究，指川普用種族歧視言詞如「中國病毒」、「功夫病毒」來指稱新冠病毒，「很可能激發種族歧視態度」；另外，「Stop AAPI Hate」組織發布報告，指出2020年3月到2020年8月傳出的種族歧視事件，逾三成都含有仇恨華裔言詞。