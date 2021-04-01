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美去年3大死因：心臟病、癌症、新冠病毒 自殺擠出前10

記者顏伶如／綜合報導
2020年美國十大死亡原因排行榜，前三名分別為心臟病、癌症、新冠病毒。圖為喬治亞州一家殯儀館人員把棺木抬上靈車。(美聯社)
2020年美國十大死亡原因排行榜，前三名分別為心臟病、癌症、新冠病毒。圖為喬治亞州一家殯儀館人員把棺木抬上靈車。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)31日公布2020年美國十大死亡原因排行榜，前三名分別為心臟病、癌症、新冠病毒；統計顯示，去年全美共有336萬人死亡，感染新冠病毒致死或成為致死原因的共有37萬8000例，約占所有死亡案例中的11.3%。

原本列名美國十大死因排行榜內的自殺，則因新冠病毒的出現而被擠出十名之外。

CDC統計顯示，2020年全美共有69萬882人因心臟病死亡，因癌症死亡的民眾則有59萬8932人。

CDC根據初步統計數據彙整列出2020年美國十大死亡原因依序為：心臟病、癌症、新冠病毒(Covid-19)、事故傷害(unintentional injury)、中風、慢性下呼吸道疾病(chronic lower respiratory disease)、阿茲海默症(Alzheimer's disease)、糖尿病、流感(influenza) 、肺炎(pneumonia)及腎臟疾病。

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)研究人員根據國家生命統計系統(National Vital Statistics System)資料庫內的死亡證明資料，分析2020年1至12月美國民眾的死亡原因；報告指出，新冠病毒在2020年中擠進了全美十大死因排行榜，一入榜就位居第三位，原本排在第十名的自殺則被擠出榜外。

CDC報告指出，若以族裔區分，統計顯示，非洲裔、美洲原住民、阿拉斯加原住民社區死亡率較其他族裔高；從年齡層看，85歲以上的老年男性死亡率也較高；西語裔感染新冠病毒死亡的人比率最高。

CDC旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)今年2月公布報告指出，在2020年上半年，美國人預期壽命為77.8歲，比2006年減少約一年。

美國 CDC 心臟病

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