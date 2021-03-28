美國東北部「楓糖周末」開鑼 緬因州「小心疫疫」

東北部地區各州陸續展開楓糖周末活動，但在疫情限制下，活動規模雖小或取消。圖為新罕布夏州一名楓糖業者加柴火到主楓漿爐子裡的檔案照。(美聯社)

北美東北部盛產楓糖，每年春季東北部各州皆會舉辦慶祝活動，吸引遊客前往消費；繼麻州及康乃狄克州的楓糖周末(Maple weekends)活動於上周舉行後，緬因州 的活動也於27日開鑼，該州疾病管制與預防中心已建議實行防疫 措施，紐約州及全美楓糖生產量第一的佛蒙特州已連續第二年取消此年度盛會。

緬因州去年春季推遲「緬因州楓糖星期天」(Maine Maple Sunday)，對楓糖生產商打擊相當大，對某些楓糖商來說，這場節慶的銷售額占約五成。

當地業者裘-安‧梅里菲德(Jo-Ann Merrifield)表示楓糖節慶通常占梅里菲德農場(Merrifield Farm)75%的銷售額，除了楓糖漿，還包括堅果、糖果等附加值產品，往年大約有約5000名遊客會在楓糖周末造訪梅里菲德農場，今年活動規模大幅降低，許多項目取消，不過梅里菲德說民眾仍可購買楓糖產品和享受咖啡、糕點。

儘管佛蒙特取消楓糖周末，不過有些製造商表示隨著愈來愈多人待在家中並自己煮飯，楓糖的銷售也有所成長。佛蒙特的楓糖商人威爾斯(Jim Wells)表示：「我只是覺得人們更常待在家裡，用掉更多糖漿。」他生產的楓糖在當地市場、網路等的銷售皆有成長，他說：「我幾乎快賣完所有糖漿了，這很不尋常。」

另外有部分楓糖商因他們供應楓糖的餐廳於疫情 期間關閉而銷售下滑，新罕布夏州的楓糖商斯坦利表示他們受到餐廳關閉影響，但在雜貨店、網路等通路仍有販售。

不過，受到疫情影響，部分楓糖商開放有限的遊客造訪，並且實行戴口罩、維持社交安全距離等防疫措施。