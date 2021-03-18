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提供遠程醫療 亞馬遜大舉進軍醫保服務領域

編譯周芳苑／綜合17日電
網路零售龍頭亞馬遜大舉進軍醫療保健服務領域，宣布將向全美雇主提供「亞馬遜護理」遠程醫療服務。(取材自推特)
網路零售龍頭亞馬遜大舉進軍醫療保健服務領域，宣布將向全美雇主提供「亞馬遜護理」遠程醫療服務。(取材自推特)

網路零售龍頭亞馬遜(Amazon)大舉進軍醫療保健服務領域，17日宣布向全美雇主提供「亞馬遜護理」(Amazon Care)遠程醫療服務。

「亞馬遜護理」是應用程式，醫師、護理人員可與病患連線，每天24小時透過電話診療提供服務；目前亞馬遜員工已可使用該程式；在西雅圖地區另附有實體服務如藥房送貨、護士到府驗血檢查等。

亞馬遜並宣布「亞馬遜護理」將擴展到華盛頓州，預計到夏天將涵蓋亞馬遜全美員工及各地私人雇主。

亞馬遜護理總監赫爾頓(Kristen Helton)說，藉由實體服務，雇主可為員工帶來高品質護理、便利與心安。

赫爾頓說，亞馬遜18個月前便為華盛頓州員工推出這項服務，評價高，商業客戶紛紛詢問；「亞馬遜護理」旨在雇主現有保險外補充更多福利。

新冠疫情下，人們對遠程虛擬醫療需求激增；維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)醫學教授暨維州Carilion診所醫學資訊長摩根(Stephen Morgan)說，他任職診所虛擬診療從疫情前約每月100次增加到每天800次。

摩根說，研究表明，遠程醫療品質足可與現場就診媲美，又可為需長途跋涉的人服務；很重要的是，醫療提供者須建立制衡機制。

赫爾頓說明，用戶一登錄應用程式，系統便詢問幾個問題，據以轉接給護士、護理醫師或醫生，通常不超過60秒。醫護人員來自亞馬遜的獨家簽約包商Care Medical。

亞馬遜已提供藥局服務Amazon Pharmacy等，亞馬遜護理則首次對自己員工之外提供護理保健服務。

亞馬遜 Amazon 疫情

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