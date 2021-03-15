遭禁近30年 阿州公校有望開放教授瑜伽

阿拉巴馬州 近30年來禁止公立學校 公開教授瑜伽課程，而該州眾議會議員葛雷(Jeremy Gray)自2019年試圖修法，終於在本月11日通過該州眾議會表決，獲得73比25的票數支持，即將進入參議會表決。

民主黨籍議員葛雷表示，因瑜伽和印度教有一定程度的關聯，恐怕仍會遭部分參議會議員阻擋，但兩黨人士對公立學校教授瑜伽的態度都已逐漸開放。

葛雷說：「我和大部分的參議會議員已經討論過，他們都能夠接受。也有很多民眾向他們所在地區的議員表示支持，而且他們的妻子都有練習瑜伽的習慣，所以我認為通過的機率還挺大的。」

阿拉巴馬州於1993年由州立學校董事會立法，明文規定「教職人員禁止教授有關催眠、引導想像、冥想和瑜伽的課程」；由於葛雷這項法案涉及宗教、文化和兒童教育 等敏感議題，這兩年來吸引許多媒體關注，包括地方和全國媒體如「紐約時報」(NYT)等。

葛雷指出，這項法案僅是提供學校和學生們自行決定是否開放瑜伽教學的機會，「為了獲得兩黨的支持，我們必須做出妥協」；同時他也提到，透過自己2019年的一場演講活動，有民眾透露他們無法在公立學校教授瑜伽，他才得知此事。

支持教堂、立場偏保守的非營利組織「阿拉巴馬公民行動計畫」(ALCAP)法律顧問強斯頓(Eric Johnston)對該法案表示反對，且聲稱法案一旦進入參議會後將展開實際的反制行動，他說：「在印度教中瑜伽是非常重要的一部分，我們不應該讓年幼的兒童在公立學校接受這樣的教育。」

不過葛雷還是對該法案樂觀其成，並表示已獲得該州參議會的共和黨議員威特利(Tom Whatley)支持，但威特利尚未對此做出相關回覆。