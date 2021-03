豐田RAV4頻傳起火 聯邦初步調查為電池安裝不當引起

豐田熱銷的多功能車RAV4因引擎零件有起火風險,國家公路交通安全管理局已介入針對近190萬輛車進行調查。(美聯社)

豐田 (Toyoata)熱銷的多功能車RAV4因引擎零件有起火風險,國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)已介入針對近190萬輛車展開調查。

豐田2013至2018年份RAV4,收到11件汽車 起火投訴案件,因此NHTSA介入展開調查。RAV4在龐大的美國 汽車市場,為皮卡貨車(pickup)之外,最暢銷的車款。

根據NHTSA在1日發布的資料,起火的零件位在引擎左側;一個12伏特電池上的接頭可能造成喪失電力、引擎熄火或起火。大多數起火案件,發生在車輛行進中,但也有四位車主表示,在引擎熄火時起火。

NHTSA調查人員表示:「在一半的起火案件中,起火前引擎在汽車行進時先拋錨停止運轉。」就目前調查進度判斷,起火原因為電池安裝不當。NHSTA表示,起火案件並未有造成傷亡或意外的紀錄。

目前豐田汽車發言人並未回答RAV4解決引擎起火問題前,是否能停在戶外等相關問題,但表示公司正全力配合調查。豐田發布聲明表示:「豐田知悉NHTSA展開調查,我們也全力配合。」

調查人員正在釐清起火原因,但目前豐田尚未正式宣布召回。NHTSA發言人表示,當局正針對RAV4引擎熄火時起火的風險,調查能否將車輛停在戶外。

NHTSA也表示電池安裝不當或車頭遭撞後的維修,為起火原因之一;NHTSA也表示與同型車相比,RAV4發生更多引擎電池部位起火的事件。

RAV為美國最暢銷的多功能車,在2020年賣出超過43萬輛,第二名為本田汽車售出33萬輛的CR-V。

與此同時,根據運籌及管理科學學會(Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFOMRS)最新公布的一則研究報告顯示,現今車廠在競爭對手發布召回車輛維修前,傾向按兵不動隱瞞缺失。

該報告指出,率先召回車輛維修的車廠與較晚宣布召回的車廠相比,在股價跌幅高了67%;因此研究也發現,美國車市有73%的召回被發現有互相跟進同業對手的狀況。