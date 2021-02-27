字節跳動被控掃描使用者臉部蒐個資 9200萬和解

字節跳動被控非法利用抖音海外版TikTok收集美國青少年使用者個資，以9200萬元達成和解。(Getty Images)

字節跳動(ByteDance)被控非法利用抖音 海外版TikTok收集青少年使用者個資的集體訴訟案，經過長期對抗終於同意以9200萬元和解。

中國公司字節跳動的短影音社群媒體 抖音在美國擁有超過1億名用戶，被控以掃描使用者臉部等方式收集個資，做為應用程式推薦影片的主要功能。公司在伊利諾州 北區地方法院提出和解，有望結束超過一年的冗長法律程序，不過目前和解案仍須由法官進行最後核准。

抖音發言人25日發布聲明表示，希望盡快度過21件代表加州和伊利諾州青少年提出的集體控訴。發言人說：「我們無法認同這些指控，但與其走過冗長的訴訟過程，我們希望專注在打造兼具安全與娛樂性的抖音社群。」

集體訴訟中年紀最小的使用者僅有八歲，原告律師表示，抖音暗中收集使用者的生物特徵資料，以優化應用程式的廣告投放精確度與內容推薦機制。

訴訟案件宣稱抖音應用程式「滲透使用者的裝置竊取包括生物特徵在內的多樣個人資料，被告追蹤內容和使用個人檔案，做為推薦內容與獲利之用途。」

在伊利諾州的生物特徵隱私法之下，若未經使用者同意授權就擅自收集資訊，將面臨重大罰則。臉書也過類似案件，去年同意以6億5000萬巨款達成協議。

原告代表律師還指控抖音將使用者資料儲存在中國，有遭到政府監控的風險。不過字節跳動和代表律師皆否認應用程式收集臉部掃描等生物特徵資料，並且將資料與北京共享。

抖音一名律師表示，核准和解案的過程預計需要好幾個月。

此外抖音還得面對另一項法律案件，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和司法部仍在調查，抖音疑似未能達成2019年保護兒童隱私的斜倚。