吃魚好處多？ 華人近2成體內含汞量超標

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲／攝影)

吃魚補腦還能強化心臟的營養概念深植華人 文化，然而食用過多受到工業污染的含汞魚類，卻反而影響嬰兒大腦發展，且增加中老年中風與心臟病風險；一項針對亞裔 食用海鮮的最新研究報告指出，逾四成華人每周食用海鮮次數超過四餐，且18%的華人體內含汞量超出標準，是2%非亞裔的含汞量超標的九倍。

這項研究是由芝加哥伊利諾伊大學公共衛生學院(UIC School of Public Health)與美中亞裔健康協會、Hanul家庭聯盟以及伊州越南 人協會合作完成，主導研究的布契南(Susan Buchanan)與涂以克(Dr. Mary Turyk)表示，該研究主要希望深入評估芝城華人、韓裔、越南裔食用海鮮後，是否增加了暴露於汞和其他污染物的機率。

該研究對芝城共366名華人、韓裔和越南裔做了飲食調查，並採集參與者頭髮樣本檢測汞含量，結果發現各族群汞含量超標(>1微克/克)比率分別為：華人18%、韓國人11%、越南人28%；相較之下，在全美的調查中，非亞裔只有2%的含汞量超過標準。

受訪者中，有41%的華人、60%的韓國人以及21%的越南人，每周至少有四餐會食用海鮮；至於最受華人歡迎的魚類為：三文魚(salmon)、羅非魚(tilapia)、鯧鰺(pompano)、鱸魚(bass)、黃魚(croaker)。

研究指出，汞含量低、歐米伽-3脂肪含量高的魚類：三文魚、銀鯧(silver pomfret)、鯧鰺、鳳尾魚(anchovies)、鮁魚(Markerel)、太平洋秋刀魚(Pacific saury)、沙丁魚(Sardines)、養殖鱒魚(farmed trout)和白魚(whitefish)。

應避免食用的含汞量較高魚類：國王鮁魚(king mackerel)、香橙魚(orange roughy)、旗魚(swordfish)、大眼鯛金槍魚(bigeye tuna)、墨西哥灣的方頭魚(tilefish)。

研究建議，吃對魚雖有助健康，但每周食用不要超過四次且每次數量一份(約4盎司)即可，進一步信息，可查詢官網：https://healthyfish.uic.edu。