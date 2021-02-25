我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

吃魚好處多？ 華人近2成體內含汞量超標

特派員黃惠玲／芝加哥報導
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲／攝影)
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲／攝影)

吃魚補腦還能強化心臟的營養概念深植華人文化，然而食用過多受到工業污染的含汞魚類，卻反而影響嬰兒大腦發展，且增加中老年中風與心臟病風險；一項針對亞裔食用海鮮的最新研究報告指出，逾四成華人每周食用海鮮次數超過四餐，且18%的華人體內含汞量超出標準，是2%非亞裔的含汞量超標的九倍。

這項研究是由芝加哥伊利諾伊大學公共衛生學院(UIC School of Public Health)與美中亞裔健康協會、Hanul家庭聯盟以及伊州越南人協會合作完成，主導研究的布契南(Susan Buchanan)與涂以克(Dr. Mary Turyk)表示，該研究主要希望深入評估芝城華人、韓裔、越南裔食用海鮮後，是否增加了暴露於汞和其他污染物的機率。

該研究對芝城共366名華人、韓裔和越南裔做了飲食調查，並採集參與者頭髮樣本檢測汞含量，結果發現各族群汞含量超標(>1微克/克)比率分別為：華人18%、韓國人11%、越南人28%；相較之下，在全美的調查中，非亞裔只有2%的含汞量超過標準。

受訪者中，有41%的華人、60%的韓國人以及21%的越南人，每周至少有四餐會食用海鮮；至於最受華人歡迎的魚類為：三文魚(salmon)、羅非魚(tilapia)、鯧鰺(pompano)、鱸魚(bass)、黃魚(croaker)。

研究指出，汞含量低、歐米伽-3脂肪含量高的魚類：三文魚、銀鯧(silver pomfret)、鯧鰺、鳳尾魚(anchovies)、鮁魚(Markerel)、太平洋秋刀魚(Pacific saury)、沙丁魚(Sardines)、養殖鱒魚(farmed trout)和白魚(whitefish)。

應避免食用的含汞量較高魚類：國王鮁魚(king mackerel)、香橙魚(orange roughy)、旗魚(swordfish)、大眼鯛金槍魚(bigeye tuna)、墨西哥灣的方頭魚(tilefish)。

研究建議，吃對魚雖有助健康，但每周食用不要超過四次且每次數量一份(約4盎司)即可，進一步信息，可查詢官網：https://healthyfish.uic.edu。

華人 越南 亞裔

上一則

疫下車價飆漲 新舊車都買不起

延伸閱讀

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
WHO武漢調查 懷疑鼬獾、兔子傳新冠病毒給人

WHO武漢調查 懷疑鼬獾、兔子傳新冠病毒給人
一劑難求！芝城千劑疫苗 22分鐘搶光

一劑難求！芝城千劑疫苗 22分鐘搶光
新冠病毒「培養基」 中國醫學期刊點名海鮮水產品

新冠病毒「培養基」 中國醫學期刊點名海鮮水產品

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
麥肯錫全球研究院研究報告指出，約有兩成出差從此流失，約兩成勞工今後將變成固定在家遠距上班，工作型態驟變導致飯店旅館業、餐廳、市中心區商店，就業機會驟減；圖為失業者在地區招聘會中填表求職。(美聯社)

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

2021-02-17 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件