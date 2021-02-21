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馬桶下有熊！阿拉斯加女使用室外廁所 臀遭抓傷

編譯周芳苑／綜合20日電
阿拉斯加州一名女子在雪地使用室外廁所時，被一頭躲在馬桶下的熊「摸臀」；專家說，熊冬眠前未攝取到足夠食物，導致牠們提前外出覓食。(美聯社)
阿拉斯加州一名女子在雪地使用室外廁所時，被一頭躲在馬桶下的熊「摸臀」；專家說，熊冬眠前未攝取到足夠食物，導致牠們提前外出覓食。(美聯社)

阿拉斯加州一名女子日前在雪地露營時，使用室外廁所時被一頭躲在馬桶下面的熊襲擊；專家說，這恐怕是至今聽聞到的首例。

當事人珊儂．史蒂文斯(Shannon Stevens)跟著兄弟艾瑞克(Erik)與他的女友13日騎著雪地機車，到阿拉斯加州東南部奇爾卡特湖(Chilkat Lake)附近露營，準備在艾瑞克的帳篷過夜。

珊儂回憶當時的情景說，吃完晚餐，她跑去約50公尺外的室外廁所，「我一坐到馬桶上，某個東西就馬上咬了我的屁股。老實說……我真沒想到會是熊。我不知道是什麼，就是痛到尖叫。」

艾立克突然聽到尖叫聲，隨即走到帳蓬約150呎的外屋廁所，發現姊姊正在摸傷口，最初以為她被松鼠或其他小動物咬；後來，艾立克拿著頭燈看，打開馬桶座圈，居然看到一張熊臉。

他說：「一張熊的臉就在下面，跟馬桶座一樣高，越過馬桶孔回瞪，直直盯著我看。」

艾立克盡快蓋上馬桶蓋，快速奔回帳篷；回帳篷後，大家幫史蒂文斯處理傷口；傷口流血，但不致於太嚴重。

隔天早上，帳篷四周處處有熊足跡；還可見到牠越過積雪後直抵戶外廁所，認為那隻熊是從後門底部的開口鑽進戶外廁所。

遭熊「摸臀」的珊儂原本以為，冬天野熊出沒的情況可能沒有那麼糟，沒想到竟被碰上。

阿拉斯加魚類與野生動物管理局（Alaska Department of Fish and Game Wildlife Management）生物學家科區(Carl Koch)根據熊足跡照片、以及居住半哩外的鄰居兩天後寄來兩隻黑熊照片推論，這是一隻黑熊。

那名屋主對熊大叫，熊沒有反應、也沒走近她。

2020年，該地區熊跡普遍問題創紀錄；科區認為，可能因為鮭魚量不多、加上漿果產量平平，熊進入穴洞冬眠時未攝取足夠脂肪，更頻繁或更早出現。

他認為珊儂的傷口是熊用爪子抓出的，不是被咬；不過，他說：「據我所知，冬天坐馬桶屁股卻被熊攻擊，她可能是至今世上唯一遇到此事的人了。」

黑熊在雪地上留下的足跡比艾瑞克的手掌大了不只一倍。(美聯社)
黑熊在雪地上留下的足跡比艾瑞克的手掌大了不只一倍。(美聯社)

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