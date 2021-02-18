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擬竊全球逾13億元 3名北韓駭客遭美起訴

記者胡玉立／綜合報導
司法部針對一起全球性網路駭客攻擊事件，起訴三名北韓軍事情報機構電腦程式員，指控他們惡意攻擊美國索尼（Sony）電影製片公司，還密謀勒索銀行等機構以竊取逾13億元。圖為其中一名駭客的通緝海報。(美聯社)
司法部針對一起全球性網路駭客攻擊事件，起訴三名北韓軍事情報機構電腦程式員，指控他們惡意攻擊美國索尼（Sony）電影製片公司，還密謀勒索銀行等機構以竊取逾13億元。圖為其中一名駭客的通緝海報。(美聯社)

聯邦檢察官17日表示，司法部針對一起全球性網路駭客攻擊事件，起訴三名北韓軍事情報機構電腦程式員，指控他們惡意攻擊美國索尼(Sony)電影製片公司，還密謀勒索銀行等機構以竊取逾13億元。最令美國官員震驚的是，三名被告有時是在俄羅斯和中國工作。

最新公布的起訴案植基於2018年一樁刑事案件，但新增兩名北韓被告。檢方認定三人均為北韓軍事情報機構成員，指他們應政府要求發動駭客攻擊，旨在利用贓款為北韓政權牟利。

當局指出，此案凸顯北韓駭客犯罪模式背後是以獲取利潤為動機，與其他俄羅斯、中國和伊朗等對抗性強的國家駭客動機，呈鮮明對比；後者更感興趣的往往是間諜活動、盜竊知識產權、甚至破壞民主。

司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(John Demers)表示，「由於北韓經濟不佳並遭各方制裁，形成了北韓特有現象，他們透過非法網路活動盜取傳統貨幣或加密貨幣，以網路勒索等方法籌集資金」。

三名北韓被告都未被美國拘留，官員不預期他們被起訴後很快就能來美受審。但近年來，司法部官員發現，起訴外國政府駭客很有意義；即便他們未能到場受審，卻可顯示被告有名有姓，身分可被識別出來且與犯罪有牽連。

根據起訴書，這些駭客參與的陰謀，企圖從銀行和企業界竊取逾13億元傳統貨幣和加密貨幣；他們在全球啟動勒索軟體攻擊，並於2014年駭入索尼影視娛樂公司，以報復該公司拍攝嘲諷北韓領袖金正恩的好萊塢電影「名嘴出任務」(The Interview)。

起訴書指稱，駭客不僅從事網路盜竊，還發動報復性電腦攻擊，破壞電腦系統、部署勒索軟體，讓受害者電腦無法運行。提出起訴的聯邦檢察官威爾基森(Tracy Wilkison)指出，北韓駭客犯罪範圍令人震驚， 「這是國家罪行，該國不遺餘力報復並獲得金錢，以支撐國家機器」。

官員並未透露駭客實際到手金額有多少，但起訴書明確指控他們涉及2016年孟加拉中央銀行被竊8100萬元及其他價值數百萬元的ATM提款機和網路勒索案；共謀企圖竊取或勒索總值超過13億元。

據聯邦調查局等機構警告，網路駭客為掏空受害者加密貨幣帳戶，會在合法網站上植入惡意軟體，偽裝成加密貨幣交易軟體，欺騙受害者。駭客也會利用網路釣魚和社交工程(social engineering)等技術，入侵受害者電腦。

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