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情人節40州酷寒 影響2億人 北部冷到零下45度

記者胡玉立／綜合報導
美國多數地區本周末壟罩在超級寒流下，位於西岸的華盛頓州13日受暴雪侵襲，當地705號州際公路一片白茫茫。(美聯社)
美國多數地區本周末壟罩在超級寒流下，位於西岸的華盛頓州13日受暴雪侵襲，當地705號州際公路一片白茫茫。(美聯社)

情人節周末，全美40個州籠罩在新一波寒流之下，全國大約2億人在13日置身冬季天氣警報，異常寒冷氣溫最遠一路延伸至德州和路易斯安納州以南，全國大半以北地區因降雪、凍雨和寒風，出門行車將險象環生。

位在馬里蘭州大學公園(Weather Prediction Center in College Park)的國家氣象局天氣預報中心氣象學家錢納德(Marc Chenard)說，從西雅圖到華府、從北達科他州到路易斯安納州，都可能下雪和凍雨。

錢納德表示，14日到15日，平原州將出現6吋以上大幅降雪和凍雨，受凍雨威脅的地區最南至德州休士頓和路易斯安納州。

在西北地區，俄勒岡州波特蘭和西雅圖積雪和凍雨將持續13日，華府周邊地區包括維吉尼亞、馬里蘭州均出現凍雨。

事實上，寒冷天氣12日即已席捲平原區，從東到西岸都被冬季氣候影響；11日清晨德州福和市(Fort Worth)的凍雨更引發德州35號州際公路連環大車禍，130多輛汽車追撞堆疊，六人死亡，數十人受傷。

在蒙大拿州和明尼蘇達州，最低氣溫為華氏零下45度，至於北達科他州有城市氣溫降至零下26度；預計寒冷天氣會侵蝕東北地區，凍雨累積量預計很小，但道路上任何滑行都會增加行車風險。

錢納德表示，「就算量不多，但只要下的是凍雨，就算微量也可能引起問題。」

預計至下周初，一場重大冬季風暴將為德州許多地區帶來大量凍雨和降雪；休士頓過去一周最高氣溫約為70度且往往屬於冬季溫和狀態；但根據預測，今年將面臨30年來最冷氣溫，15日晚上至16日凌晨的氣溫預計將降至華氏15度。

休士頓市長特納表示，官方會在市會議中心為無家可歸者開設庇護所。他建議居民不要上路，因為預計14，15日會下凍雨甚至可能下雪；休士頓地區往年很少降雪。

這個情人節周末至少有2億美國人得受低溫所苦，有40個州壟罩在寒流冰雪之下。圖為華...
這個情人節周末至少有2億美國人得受低溫所苦，有40個州壟罩在寒流冰雪之下。圖為華盛頓州一名12歲女童13日拖著滑雪板在公園玩耍。(美聯社)

德州 降雪 休士頓

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