百人會142頁報告 回顧華人175年在美貢獻

百人會8日發布一份長達142頁的研究報告,藉由歷史事件、軼事和數據,呈現過去175年華人在美國的貢獻。(取自百人會網站)

美籍華人組織「百人會 」(Committee of 100)8日發布長達142頁的研究報告,藉由歷史事件、軼事和數據,呈現過去175年華人在美的貢獻,美中關係的重大事件,以及現今仍面對的刻板印象和挑戰。

該份名為「從基礎到前沿:華裔 對美國結構的貢獻」(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America)的報告,是由百人會、花旗私人銀行 (Citi Private Bank)委託經濟學人智庫(The Economist Intelligence Unit/EIU)撰寫。

百人會主席王恆(Roger Wang)表示,研究顯示華裔在早年生活的困難,以及講述華社與美國社會結構的影響;百人會支持如今全美超過500萬華裔人口的完全融入與發展,同時也相信美國是因其移民歷史和多元文化而更加強大。

報告介紹華裔在商業、科學界、醫學、工程和其他領域的成功事蹟,列舉對亞裔在美歷史具有標誌性的代表人物並闡述他們的故事,包括黃金德案(Wong Kim Ark),讓聯邦最高法院判決所有美國境內出生者都是美國公民 的里程碑式案例;將古典音樂帶入主流、促進文化交流的大提琴演奏家馬友友(Yo-Yo Ma);設計出世界上最具標誌性建築的建築師貝聿銘(Ieoh Ming Pei);捍衛女權的第四代移民律師楊黃金玉(Debra Wong Yang);網際網路入口網站、搜尋巨擘雅虎(Yahoo!)的創始人楊致遠(Jerry Yang)等人。

報告中指出,光在2019年,華裔就為美國的國內生產總值(GDP)帶來超過3000億元貢獻、創建超過300萬個就業機會;不過報告也指出華裔群體持續在美國面臨的挑戰,尤其是因為新冠肺炎疫情而直接影響全美華裔和亞裔社區的安全和福祉等。

完整報告可上https://contributingacrossamerica.economist.com/。