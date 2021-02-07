華裔兒陳智博遭警槍殺 非裔爸菲裔媽：確診隔離釀悲劇

蓋瑞斯(左一)說，陳智博(右一)是緊密連繫他們家庭的核心，失去他真的很痛苦。（陳智博家人提供）

賓州 19歲華裔青年陳智博 (Christian Hall)去年12月30日，因受抑鬱情緒折磨在高速公路上尋死的過程中被州警槍殺，其家人近日向聯邦法院提告，州警表示陳智博當時持槍指向警察，警方因此將其擊斃，但陳智博及其家人的代表律師克魯普(Ben Crump)稱，目擊者拍下的視頻顯示完全不同的情況，要求賓州檢察長徹查此案，他們也在網上發起「Justice for Hall」運動，為陳智博家庭討回公道。

父母表示，儘管陳智博經受身體疾病和情緒障礙，他仍然表現出非常樂觀的一面。（陳智博家人提供）

賓州華裔青年陳智博去年12月30日被州警槍殺，在父母提告後引發關注。陳智博的非裔父親和菲律賓裔母親6日接受本報採訪時表示，陳智博是他們領養的男孩，從小聰明外向、關心親友；是一名虔誠的基督徒，雖然從小遭受身體疾病和情緒障礙的折磨，但他樂觀大方；直到新冠疫情 爆發，他又不幸確診，加重他的抑鬱情緒；陳智博去年底曾想尋短，未料竟遭州警槍殺。

19歲的陳智博去年底因經受情緒障礙，試圖了解自己的生命，最終卻被賓州州警槍殺。（陳智博家人提供）

陳智博的母親霍爾菲(Fe Hall)說，她和丈夫蓋瑞斯·霍爾(Gareth Hall)2002年10月赴中國上海領養陳智博，「看到他的照片那一瞬間，就愛上他。」當時他們住在紐約，非常驚喜能領養到一個男孩，「後來也為了他而搬去賓州，因為希望給他更寬敞的成長環境。」

才一領養，霍爾菲就接到領養機構的電話，稱與陳智博同批被領養的孩子中有兩名確診C型肝炎，因擔心陳智博也被感染，領養機構人員問霍爾菲是否要換一個孩子，「我們當時就拒絕了，因為真的很愛他，沒有人能替換，不管他是否生病，我們都要留下他。」

回美後，陳智博在檢查後，的確感染C型肝炎，經歷數月治療；蓋瑞斯說，「那麼小的孩子每天接受治療，經常嘔吐，但即使痛苦，他仍然愛笑，非常樂觀。」陳智博長大後，聰明外向且常參與教會志願工作，常主動與比他年齡大的孩子聊天，思考有深度，在同年齡的朋友中顯得很特別。

但過人的聰明，也讓陳智博經歷別樣的痛苦。蓋瑞斯說，由於他學習能力比同年齡強，經常感到無聊，因此四年級開始他就在家學習(home school)，但他也被診斷有「注意力不足過動症」(ADHD)和「反應性依戀障礙」(RAD)，常要尋求他人的肯定。

陳智博從小外向、樂觀，也展現出聰明才智。（陳智博家人提供）

去年爆發的新冠疫情，加重陳智博的情緒障礙，他因疫情不能與親友見面，陳智博在紐約的姑姑妮克(Nicole)說，他是很重視面對面交流的人，「疫情後經常和我打視頻電話，聊歷史等很有深度的話題」。

陳智博的社交生活因疫情受限，後又因確診新冠肺炎被被迫隔離兩周，「他當時非常沮喪、忿怒，但最後還是順服了，可這對他是非常大的打擊」，蓋瑞斯說，這可能與他試圖了結自己的生命有密切連繫。

霍爾菲和蓋瑞斯2002年到中國上海領養了陳智博，他們「看到第一眼就愛上他」（陳智博家人提供）

2002年霍爾菲和蓋瑞斯到中國上海領養了陳智博。（陳智博家人提供）

父母回憶道，陳智博從小對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容；他在自我介紹中常向人介紹自己有非裔、菲律賓裔和華裔血統，「當地的餐館、圖書館人員都認識我們，因為我們的家庭組成很特別」。

蓋瑞斯說，陳智博是他們家庭的核心，「常常主動關心在我們在世界各地的親戚，很多親友連我們都很少聯絡」，失去他真的很痛苦。