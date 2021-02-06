極地渦旋氣溫驟降…兩場風暴逼近 一周內恐大暴雪

入冬以來最冷的氣流即將來襲！從加拿大 帶來的極地渦旋近日將進入美國 境內，加上東北方又有另一場暴風雪蠢蠢欲動，未來一周內該地區恐怕會見到數年來最嚴重的大雪。

由於這兩場風暴系統的移動速度都相當緩慢，不僅使東半部地區在未來一周內處於今年最冷的時期，而且還會持續至月中。

目前北極氣流已進入上中西部地區，蒙大拿州至威斯康辛州一帶至6日上午前氣溫都保持在零度以下，但翌日冷空氣將持續往東和南下，前進至五大湖和密西西比河谷(Mississippi Valley)中部地區，中西部城市如北達科他州法戈市(Fargo)和明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)，氣溫都將維持在華氏零下30度至零下40度，芝加哥則是約零下20度。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，來自北極圈的冷氣團目前正往加拿大南部及美國北部地區移動；8日後將會有一小部分的冷空氣往東移動，東北地區會出現個位數的降溫，但冷氣團主要部分將留在中西部地區。

此外，田納西河谷地區(Tennessee Valley)將在6日至7日生成一股低氣壓，並往中大西洋前進，初期會有輕微降雪 ，不過暴風圈一旦進入東岸地區後降雪量將大幅提升。

北美大平原(Northern Plains)至俄亥俄州河谷(Ohio Valley)地區將在6日至7日晚間持續下雪；密蘇里州至堪薩斯州和田納西州的降雪量，預計都能累積數呎高。