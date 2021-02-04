參加國會暴動遭起訴 德州女獲准帶員工到墨西哥度假

參加國會暴動而遭起訴的德州花店東主珍妮‧卡德(左前戴毛線帽披布幅者)，向法院請求於2月下旬如期率員工到墨西哥度假，獲法官同意。(Getty Images)

在德州 密德蘭市(Midland)經營花店的女子珍妮‧卡德(Jenny Louise Cudd)因1月6日參加國會山莊暴動而遭起訴，但她本周向聯邦法院提出請求，聲稱2月下旬已安排好率領員工到墨西哥 度假，費用已付，獲得法官同意，如期成行。

根據法院紀錄，卡德辯護律師1日向法院指出，卡德已訂好18日至21日帶領員工及眷屬到墨西哥瑪雅里維耶拉(Riviera Maya)的旅遊活動，卡德並無犯罪前科，過去這段期間一直與律師等相關法庭人員保持聯繫。

「今日美國報」(USA Today)報導，聯邦法院助理法官同意卡德律師的請求，讓卡德到墨西哥度假四天。不過，根據保釋規定，卡德禁止前往華盛頓特區，除非是出庭或與律師等開會。

國會暴動當天，卡德在臉書 直播在國會大廈裡的影片；她在影片中說：「新的革命就從國會山莊開始。」

聯邦調查局(FBI)報告指出，卡德在臉書分享的影片與照片，證實了她參與國會暴動。

卡德接受德州地方電視台訪問時則說，前往國會山莊完全合法，並未做錯事，也未傷害任何人或破壞物品，身上未攜帶武器。

參加國會暴動消息曝光後，卡德經營的蓓奇花店(Becky's Flowers)在Google評價突然增加500筆負評；她受訪時也說，總共接到七次死亡威脅，但對自己的行動無怨無悔，「若有需要，我還會立即參加」。