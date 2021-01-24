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怨丈夫周間不回家…25歲媽咪有心魔 槍殺5子 焚屋自盡

記者胡玉立／綜合報導
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯(Oreanna Myers)去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡；警方21日發布調查報告指出，邁爾斯不滿丈夫周間不住家裡，曾發簡訊警告丈夫「你回來後只會看到屍體」；她自殺前並寫下告白，自稱心理健康問題嚴重卻無人幫助，「我沒有足夠力量對抗惡魔」。

格林布里爾郡(Greenbrier County)警長斯隆(Bruce Sloan)21日談到12月8日發生在西維州威廉斯堡郊外的槍擊與縱火事件細節指出，警方接獲火災報案到達現場，火勢已不可收拾。後來他們在屋內找到五名孩童屍體，分別是7歲、6歲、4歲、3歲和1歲男孩；均頭部中彈。其中三名是邁爾斯親生，兩名是繼子。邁爾斯陳屍屋外野餐桌旁，弑子所用槍枝也在她身邊。

據斯隆描述，邁爾斯死時身穿連帽大衣，臉上從左耳至右耳劃了一道紅線。邁爾斯當天前往公車站接兩個兒子放學回家，路邊監視錄影畫面可看到她臉上已有這道神秘紅線。其中一名男孩問她臉上是否流血，但邁爾斯只說她是畫了一道線。

斯隆指出，邁爾斯的丈夫布萊恩·邦加納(Brian Bumgarner)因交通問題，工作周間住在親戚家，夫妻倆為此存在巨大爭執。6日邦加納帶雜貨回家離開後，邁爾斯顯得更加絕望。當時她發給丈夫簡訊寫道：「你回來後只會看到屍體。錢來來去去，但一旦我走了，沒人可以取代。我苦苦哀求卻從未得到幫助。我的心理健康需要幫助-幫助我-我不在乎了。」

斯隆說，邁爾斯留下的筆記，抱怨精神疾病治療缺乏。她寫道：「這不是別人的錯，是我的錯。我的惡魔打敗了我。抱歉，我不夠堅強。」

槍擊案發生當天，邁爾斯曾向丈夫發簡訊說車上有留東西給他。斯隆說，裡面是一封帶血指紋的信，信中寫道：「我很抱歉布萊恩。我對你或這個家庭不夠堅強。我為自己的邪惡罪行感到抱歉。我沒有足夠強大的力量來與這些惡魔戰鬥，⋯⋯靈魂徹底粉碎了。」

邁爾斯另在塑膠袋裡放了三張紙條，用膠帶粘貼在汽車後視鏡上，內容包括親友聯繫電話號碼、自白和遺囑。自白中寫道：「我開槍打死了所有男孩。我放火燒了房子。我朝自己的頭開了槍。對不起。心理健康很嚴重。我希望有一天有人能幫助像我這樣的人。心理健康不可開玩笑或掉以輕心。當有人乞求、呼救時，請幫助他們。您可能會挽救一條或多條生命。謝謝你。」

事實發生兩天後，邦加納在他的臉書談到此悲劇，但未透露具體細節。

西維吉尼亞州 槍擊 縱火

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