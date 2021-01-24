縱橫廣電界60年…脫口秀絕響 傳奇賴瑞金87歲辭世

縱橫廣電界60年的賴瑞金23日病逝。圖為他2017年參加影展座談。(Getty Images)

縱橫美國 廣播電視界一甲子的談話節目主持人賴瑞金(Larry King)23日在醫院去世，享壽87歲；他去年11月因心臟疾病住院，本月2日感染新冠肺炎。

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賴瑞金因深夜談話節目成為家喻戶嘵的主持人；他的家人23日發布其死訊，他創辦的奧拉媒體公司(Ora Media)推文表示，賴瑞金於加州的西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)病逝。他本就有心臟宿疾，去年已住院，11月19日在病床上度過87歲生日。2019年11月他曾發生一次幾乎致命的中風，昏迷兩周。

曾多次接受賴瑞金訪問的俄羅斯總統普亭，23日率先表達哀悼；克里姆林宮發表聲明：「總統相當欣賞他的專業，與無庸置疑的記者權威。」

賴瑞金本名勞倫斯．哈維．吉格(Lawrence Harvey Zeiger)，1933年11月19日出生於紐約市 布魯克林區的猶太家庭，因父親早逝，母子三人曾仰賴社會福利過活。高中畢業後賴瑞金就開始工作養家，亦很早就萌生對廣播電視的興趣。

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他從1985年到2010年主持有線電視新聞網(CNN)「賴瑞金現場」(Larry King Live)節目25年，6000多集節目中訪問過總統候選人、社會名流、運動好手、電影明星，也訪問過一般市井小民；這段期間得到許多獎項。

透過他與名人訪談、政治辯論和專題探討，賴瑞金不僅是一個資深的播音員，他也因為對每次訪問都充滿好奇心，而使他顯得與眾不同；億萬富豪裴洛(Ross Perot)1992年在賴瑞金的脫口秀宣布他將競選美國總統，對當年大選投下震撼彈。

賴瑞金進行過約5萬次採訪，他1995年主持中東和平峰會，與會者有巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特(Yasser Arafat)、約旦國王胡笙(King Hussein)和以色列總理拉賓(Yitzhak Rabin)。

他節目的座上賓包括達賴喇嘛、伊麗莎白泰勒、戈巴契夫、歐巴馬、比爾蓋茲、女神卡卡等政治、商界及娛樂圈名流。

賴瑞金一貫的黑框眼鏡、吊帶褲造型是他的正字標記；2010年6月，「賴瑞金現場」播出滿25周年後，賴瑞金突然宣布將退休 ，並告訴觀眾「該是把我的夜間吊帶褲掛起來的時候了」。

但他退休不久，2012年又重拾麥克風，在Ora電視台每周主持三次Larry King Now節目；富比世雜誌(Forbes)報導，Ora電視台是賴瑞金與墨西哥電信大亨史林(Carlos Slim)共同創辦的隨選數位電視網。

賴瑞金兩個成年子女去年在數周內相繼離世，65歲兒子安迪7月下旬心臟病發作不治，52歲女兒夏雅不久後於8月離世。

賴瑞金的推特帳號有240多萬名跟隨者；他最近一則推文是在去年11月底發布，祝福粉絲感恩節快樂。