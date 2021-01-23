曾穩坐全壘打王寶座33年 MLB傳奇漢克阿倫86歲辭世

前全壘打王漢克阿倫去世。（路透）

出身阿拉巴馬州 偏遠的貧民區，卻不斷努力成為MLB史上最偉大球員之一的職棒名人堂成員漢克阿倫(Hank Aaron)22日過世，享年86歲。亞特蘭大勇士 隊22日發表聲明表示，亞倫「在睡夢中安祥過世」。

前總統歐巴馬22日也發聲明悼念阿倫，稱他是「我們最好的棒球手之一，以及我認識的最強大的人之一。」

王貞治打破紀錄 阿倫越洋致賀

阿倫在1976年退休時，保有的755支全壘打紀錄，隔一年的1977年9月3日，就由中華民國旅日職棒好手王貞治擊出生涯第756支全壘打而打破，阿倫後來還曾越洋致賀。

漢克阿倫1974年打破貝比魯斯的全壘打紀錄。（美聯社）

漢克阿倫在1974年打破貝比魯斯(Babe Ruth)於1935年創下的714支全壘打紀錄，在邦茲(Barry Bonds)超越他的755支生涯全壘打數前，保持了33年的全壘打王頭銜。目前阿倫仍然排名歷年全壘打數第二名，僅次於邦茲的762支。

漢克阿倫23年職涯幾乎都在勇士隊度過，他曾25次入選全明星隊，於1956年和1959年兩度榮獲國聯打擊王；阿倫於1982年入列棒球名人堂；他也是MLB史上第一位達成500支全壘打和3000支安打門檻的球員。

前總統卡特時常看勇士隊出賽，他就很欣賞阿倫，說阿倫是「我的個人英雄。」曾是德州遊騎兵隊老闆的前總統小布希 ，2002年頒贈公民最高獎章「總統自由勳章」給阿倫。

小布希稱讚阿倫說，「這位全壘打王出身貧寒，在成長為歷來最偉大棒球選手過程中，不斷要面對種族主義，他卻沒讓別人的仇恨，消耗掉自己的精力。」

阿倫1934年生於貧窮的阿拉巴馬州，在帶著兩元離開家鄉Mobile後，於1952年加入黑人聯盟的印第安納波利斯小丑隊，展開他的棒球職涯。

漢克阿倫1955年熱身揮棒的身影。（Getty Images）

他去年夏天接受採訪時表示，「我媽媽告訴我，她最多只能給我這麼多，所以一定要非常小心。」

阿倫很快升上MLB大聯盟，在羅賓森(Jackie Robinson)打破棒球的膚色障礙七年後，於1954年加入密爾瓦基勇士隊。當時聯盟中只有5%球員是黑人。

在追逐樹立近40年的魯斯紀錄過程中，阿倫面對不少種族主義攻擊。他說，「如果沒人護送，我無法走出球場。我必須住在另一家旅館，而不是和隊友一起。」「那是我一生中最難受的時刻。」

他在40歲那年效力亞特蘭大勇士隊時打破全壘打紀錄。當年賽季結束後，他重回密爾瓦基，但卻是為釀酒人隊效力了兩個賽季。