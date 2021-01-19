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全美紀念金恩 金恩女兒：父親若在世，無法想像國會之亂

記者張聲肇／綜合報導
金恩博士的姊妹克莉絲汀(舉手者)和女兒博妮絲(右)，18日在亞特蘭大的金恩墓碑前獻花。(美聯社)
金恩博士的姊妹克莉絲汀(舉手者)和女兒博妮絲(右)，18日在亞特蘭大的金恩墓碑前獻花。(美聯社)

因應新冠肺炎疫情，全美各地18日以虛擬實境方式，或在保持社交距離下舉行禮式，追念民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr. )。

華府金恩紀念堂因大量國民兵進駐而關閉；部署國民兵是為了提高20日新任總統就職典禮的安全警戒。

往年金恩日都是室外聚會，教堂裡也擠滿人，由官方和教會領袖帶領民眾，緬懷這位民權領袖的生平，今年多數改為網路視訊進行。

總統當選人拜登(左)於18日金恩日在費城救飢組織Philabundance幫忙搬...
總統當選人拜登(左)於18日金恩日在費城救飢組織Philabundance幫忙搬運食物盒，讓遭疫情衝擊下的貧困人家，不致挨餓受凍。(美聯社)

即將上任總統的拜登，當天參加了在亞特蘭大金恩中心少數人出席、現場轉播的紀念會。

拜登說，他曾在金恩1968年遭刺殺地改建的國家民權博物館接受過自由勳章。

他透過視訊簡短致詞表示，金恩博士仍活在「我們國家的靈魂深處，在我們的心中、骨子裡，提醒我們必須做什麼。我們絕對不能休止」。

西雅圖民眾舉行紀念金恩博士的遊行。(美聯社)
西雅圖民眾舉行紀念金恩博士的遊行。(美聯社)

拜登說：「所有美國人團結一致，完成他的遺志，讓他奮鬥不懈的精神得以平靜，是我們的責任。這是未來的日子裡，未來的歲月裡，我們的使命。」

拜登也呼籲民眾踴躍參加志工活動，不論現場保持社交距離方式，或透過網路為之。

他和準第一夫人吉兒‧拜登隨後在費城救飢組織Philabundance幫忙搬運食物盒，讓遭疫情衝擊下的貧困人家，不致挨餓受凍。

戴著黑口罩的拜登，把罐頭裝進輸送帶上傳過來的盒子，裝些米進去。拜登夫婦工作了約40分鐘後離開。

金恩中心的紀念會，包括遠自南韓的跨宗教領袖演說及音樂表演，他遇刺時年僅五歲的女兒博妮絲·金恩(Bernice King)，也發表了一段演說。

博妮絲·金恩說，她父親若在世，絕對無法想像美國會發生6日的國會之亂，和極度的「保持社交距離、憤怒、人命和生計的喪失」。

她說：「我父親在1967年談到的種族主義、貧窮與戰爭或軍事主義這三大邪惡，竟然在2021年，就在我們眼前活生生地演出。」

要克服威脅人類生存的這三大邪惡，她引述父親，唯有靠『價值觀的革命』，恨不能趕走恨，唯有愛才能。

拜登 社交距離 美國

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