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「少年諾獎」雷傑納隆科學獎 3成華生入圍前300

記者羅曉媛／華盛頓報導
新冠疫情期間，紐約Calhoun高級科研項目學生仍提交今年雷傑納隆科學獎的申請。(主辦單位提供)
新冠疫情期間，紐約Calhoun高級科研項目學生仍提交今年雷傑納隆科學獎的申請。(主辦單位提供)

素有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，7日公布前300名準決賽(semi-finalists)入圍名單，其中華裔高中生至少86人，占比近三成。

入圍華生主要來自紐約州、加州、麻州、新澤西州，維州、馬州、北卡州，賓州、德州等地也有多人入選。

此次有來自611所高中的1760名學生參賽，覆蓋全美45州及華盛頓特區、波多黎各和其他十個國家，根據學生的研究能力、對學術的投入、創新思維及成為科學家的前景評估後，從198所高中選出的這300名入圍者，他們來自全美37個州、波多黎各、台北及新加坡。

前300名的華裔學生中，紐約州17人、加州15人、麻州十人、新澤西州七人，維州六人，馬州和北卡州分別五人，賓州和德州分別三人，肯塔基州和新罕布夏州分別兩人，康州、德拉瓦州、猶他州、科羅拉多州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州、內華達州、俄勒岡州、喬治亞州及密蘇里州各一人。

前300名的學生及其就讀高中，將分別獲得2000元獎金；入圍決賽的40名學生將於1月21日公布，並於3月10日至17日角逐超過180萬元的獎金。

雷傑納隆科學獎是全美高中生獎金最高、競爭最激烈的科學競賽，備受華人家長和學生關注；該科學獎是非營利組織Society for Science & the Public旗下項目，為美國歷史最悠久的高中生科學競賽，1942年西屋公司(Westinghouse)成為該競賽首個冠名贊助商，1988年英特爾公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止贊助，2016年5月雷傑納隆藥廠接手。

入圍 新澤西州 紐約州

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