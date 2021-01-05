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中情局設新網站 招募多元人才

記者張聲肇／綜合報導
中央情報局4日推出新網站，招募多元背景的員工。圖為中情局長哈斯柏。(美聯社)
中央情報局4日推出新網站，招募多元背景的員工。圖為中情局長哈斯柏。(美聯社)

中央情報局(CIA)4日公布新網站，招募多元背景的員工，希望進一步打破常春藤大學畢業的男性白人，才能當情報人員的「刻板印象」。

的確，對中情局的刻板印象，早就該丟到歷史灰燼：現任局長是女性，連五大部門的主管也都是女性，包括科技處、日常作業處和數位創新處。

但是，儘管中情局已多元招募新人多年，拿2019年為例，少數族裔員工的比率26.5%，仍遠低於整體聯邦政府的37%。每年數千人申請進入中情局，中情局希望更多不同背景、不同族裔的人來申請，擴大人才庫的「總經驗」值，也更符合全國人口結構。

它新推出的網站，明確連結到不同網頁，列出各職等起薪待遇與職缺條件、工作內容和申請程序。

1985年加入中情局的現任局長哈斯柏(Gina Haspel)說，當年她申請時，只要信封上寫「華府中情局」，申請表就有人受理，希望新網站能夠引發才幹十足的美國人的興趣，讓他們體會一下，能夠加入中情局，將是「多麼精采」的人生。

2018年哈斯柏成為CIA首位女性局長後，就積極招募各方好手，在直播網站廣告，在Instagram上設立招才帳號，也在網路上設立「洋蔥式」網站，讓求職者和審閱求職信的主事官員，都不用擔心資訊外洩。

去年，中情局派任入局30多年的老手羅德里格茲-迪亞士(Ilka Rodriguez-Diaz)擔任第一任西語作業部門的主管。她是中情局在新澤新州舉辦招才會時，招募到的新人。

當年10月，她加入中情局後，在邁阿密先鋒報上發表感想，說她從未夢想過可以進入電視上描繪，盡是長春藤畢業男性的情報單位，最後在母親支持下，她才走進那招才會場。

美國大小不同型態的情報單位有10幾個，在2019年最大的少數族裔是非裔，佔12%，西裔佔7%，亞裔佔4%。身障者佔11.5%。

美國 CIA 常春藤

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