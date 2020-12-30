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蓋洛普調查 川普、歐巴馬夫人 2020最受景仰男女

記者胡玉立╱綜合報導
米雪兒·歐巴馬連續第三年蟬連蓋洛普民調最受景仰女性榜首。(Getty Images)
米雪兒·歐巴馬連續第三年蟬連蓋洛普民調最受景仰女性榜首。(Getty Images)

蓋洛普民意調查公司(Gallup poll)29日公布最新民調：2020年最受人景仰的男性和女性，分別由川普總統和前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)奪冠。

這是川普首度獨占此調查榜首。前總統歐巴馬曾連續蟬連12年最受景仰男性榜首，去年川普與歐巴馬並列第一。米雪兒今年是連續第三年蟬連最受景仰女性榜首。

該民調是12月1日至17日以電話向1018名成年人隨機抽樣調查的結果。誤差範圍為正負4個百分點。

對川普來說，奪下此頭銜部分反映他個人在共和黨內的持久聲望；即使過去一年來他領導的政府處理新冠疫情和種族緊張態勢飽受批評，即使曾受彈劾、競選連任也失敗，川普仍然人氣逼人。

蓋洛普民調指出，川普以18％支持率拿下榜首，共和黨人幾乎很少點名川普以外的人，民主黨人支持對象則明顯不一。

歐巴馬今年以15％位居最受景仰男性第二名，總統當選人拜登以6％排名第三，首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)以3％排名四位。此外，教宗方濟各、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和比爾·蓋茲也在最受景仰男性榜單上。

從政黨角度來看，48％的共和黨人選擇川普，歐巴馬仍是民主黨人頭號選擇，占32％；13％民主黨人投給拜登。獨立派人士支持川普和支持歐巴馬各占11%。

最受景仰女性榜首米雪兒獲得10％支持。副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)以6%緊隨米雪兒之後。第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)則以4％位居第三。

梅蘭妮亞在2019年同一民調排名第二，僅次於米雪兒；她過去四年一直是最受景仰女性前十名，但從未名列榜首。

其他榮登最受景仰女性榜單的包括：喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)、紐約民主黨聯邦眾議員員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)、德國總理梅克爾(Angela Merkel)和英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)。

川普 歐巴馬 民調

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