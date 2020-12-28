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曾經倡廢奴 約翰霍普金斯大學創校人自己也蓄養4奴

記者顏伶如／綜合報導

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)計畫部主任艾莉森‧史特勒(Allison Seyler)回憶說，第一次在家裡電腦上看到資料內容時，反應是瞠目結舌，讓她強迫自己停下來，仔細思考。

史特勒看到的是人工抄寫的1850年美國人口統計，上面寫著約翰霍普金斯大學及醫院的創辦人約翰‧霍普金斯(Johns Hopkins)，蓄養四名奴隸。她說，當時想著，眼前所見紀錄與學校教導完全牴觸，「還有什麼是我能夠挖掘出來的呢？」

她所發現的那頁資料，迫使約翰霍普金斯大學重新面對校史。長久以來，校史所描繪的霍普金斯是19世紀富豪，也是倡議廢奴主義的貴格會教徒(Quaker)。

由於霍普金斯留下的私人紀錄、商業文件都非常稀少，關於他的著作只有一名後代子孫在1929年為其歌功頌德的書，史特勒無意之間的發現，不但讓約翰霍普金斯大學展開校史研究，還顛覆了外界長期以來對於霍普金斯的印象。

每年12月24日，霍普金斯墓園都有逝世紀念日儀式，民眾前來追悼當年捐贈700萬元創立大學及醫院的這位創辦人。不過，約翰霍普金斯大學發言人說，今年紀念儀式因為疫情取消。

約翰霍普金斯大學加入已有70多所大學參加的「研究奴隸大學」計畫(Universities Studying Slavery)。主持這項這項研究的維吉尼亞大學(University of Virginia)，要面對的則是創校人傑弗遜(Thomas Jefferson)的蓄奴歷史。

負責研究約翰霍普金斯大學校史真相的歷史教授瑪莎‧瓊斯(Martha S. Jones)，本月稍早投書「華盛頓郵報」說，儘管奴隸制度是早期美國人民生活悲劇的一部分，但她對學校引以為榮的自豪，如今卻變得褪色。

瓊斯寫道：「捐錢讓我們創立學校的人，把其他男性與女性的自由及尊嚴，當成買賣。」

1860年人口統計顯示，霍普金斯名下並未蓄奴。不過，霍普金斯1873年逝世時，列為員工的三名男子，年齡與1850年時的奴隸完全符合。霍普金斯的遺囑中，把部分遺產分給長期在手下工作的非洲裔男性，包括一名馬車夫得到一棟房子及約10萬元現金，一名管家則獲得近6萬元。

美國 疫情 華盛頓郵報

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