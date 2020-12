搭機創傷後症候群發作？情侶突開緊急滑梯帶狗逃走

紐約拉瓜迪亞機場21日原定飛往亞特蘭大的達美航空編號462班機滑行過程中,突有兩名乘客帶著大型服務犬強行打開機門滑出機外,面臨刑事控罪。(美聯社)

紐約市拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)21日發生一起因乘客驚慌危害飛安事件,原訂飛往亞特蘭大的達美航空(Delta)編號462班機在起飛跑道滑行過程中,突有兩名乘客帶著大型服務犬強行打開機門,滑出機外;班機緊急停飛,為此重返登機口,其他乘客行程被迫延誤數小時,兩名涉案乘客面臨刑事控罪。

同班機乘客普魯默(Brian Plummer)表示,該班機並未滿載,坐在後方座位的他很快注意到一男一女兩名乘客帶著一條大型服務犬,數度更換座位。班機離開登機口、開始滑行至跑道時,兩人不但沒有安頓下來,男乘客甚至無視空姐要求坐下指令,站了起來,說自己患有創傷後症候群(PTSD),不能坐下,「如果坐下,會嚇死。」

普魯默說,該男數度拒絕空姐的坐下要求後,開始走向飛機前方。緊接著,飛機因不明原因顫抖。機組人員後來告訴全機乘客,該男子強行打開機艙門,啟動了緊急滑梯,與女伴和他們的狗滑出飛機。

紐約和新澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人瓦倫斯(Lenis Valens)22日指出,兩名涉案者是來自佛羅里達州31歲的默多克(Antonio Murdock)和23歲的格雷科(Brianna Greco)。默多克面臨刑事危害和魯莽肇事指控,他和格雷科另面臨刑事違規控罪。格雷科已被釋放,默多克仍遭拘留,等候提訊。

當局表示,此事件無人受傷。服務犬被帶往布魯克林一個動物收容所,格雷科可去領回。達美航空表示,原定上午10點前起飛的飛機返回登機口後,其餘乘客均正常下機,並改搭其他航班啟程。

這不是紐約地區機場第一次發生類似情事,但瓦倫斯說,「這種事不會在機場天天上演。」

10年前在甘乃迪國際機場曾發生著名擅自滑行離機事件,捷藍航空(JetBlue)一空服員自稱與乘客發生糾紛,用機上廣播系統告知乘客後,啟動緊急滑梯滑到停機坪;離去前還將領帶丟到地上。

此外,2018年2月紐瓦克自由國際機場,一名預訂飛往佛州 乘客在飛機停在登機口時,啟動緊急滑梯離機。該乘客遭警方逮捕時曾大喊,他搭錯了飛機。