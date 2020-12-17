今年第2次大筆捐款 貝佐斯前妻捐41.5億給食物銀行等組織

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪•史考特15日宣布捐款近42億元。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)的前妻麥肯琪•史考特(MacKenzie Scott)15日宣布今年第二次重大捐款，共捐贈近42億元，嘉惠384個組織，協助因新冠肺炎疫情 陷困境的民眾。史考特持有4%亞馬遜股票，已成全球最富有女性。

貝佐斯的前妻史考特是作家，她15日在一篇部落格文章中表示：「對已在困境中掙扎的美國人，疫情對他們的生活造成重大破壞。經濟損失和醫療支出等對女性、有色人種和貧困者的衝擊更深。與此同時，億萬富翁的財富卻大幅增加。」

史考特就是其中一位億萬富翁。根據彭博新聞社(Bloomberg)，她今年淨資產增長236億元，全球排名第18，也是最富有女性。

史考特根據與貝佐斯的離婚協議獲亞馬遜4%股份，15日宣布大筆捐款時，亞馬遜股價飆升至每股3165.12元，她的身價達607億元，貝佐斯身價1822億元，為全球首富。

在新冠疫情下，亞馬遜因消費者仰賴網購而獲得可觀利潤。

史考特7月份捐款16億8000萬元給116個組織，之後便要求顧問團隊加快她2020年捐款。

顧問團隊評選有強大領導力和成果的組織，聚焦幫助糧食不安、種族不平和貧困率高卻獲較少慈善資金的社區。一開始有6490個組織，一再過濾後作出決定。

全美384組織將分享41億5850萬元捐款，包括食物銀行、緊急救濟基金、服務弱勢群體的機構，還有致力解決長期不平等的組織、歧視辯護法律基金等。華盛頓州Craft3致力投資有色人種的企業，獲1000萬捐款。

史考特說，距離她捐獻大部分財富的目標還很遠。

比爾蓋茲(Bill Gates)夫婦、巴菲特(Warren Buffett)帶頭發起捐贈誓言，210位富翁響應，史考特是其中之一，其他包括臉書創辦人查克伯格(Mark Zuckerberg)夫婦等，貝佐斯則未簽署。

貝佐斯與史考特結婚26年，2019年離婚，育有四子女；目前與50歲的前電視新聞主播桑切斯(Lauren Sanchez)訂婚。