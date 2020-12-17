我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

今年第2次大筆捐款 貝佐斯前妻捐41.5億給食物銀行等組織

編譯周芳苑／綜合16日電
亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪•史考特15日宣布捐款近42億元。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪•史考特15日宣布捐款近42億元。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻麥肯琪•史考特(MacKenzie Scott)15日宣布今年第二次重大捐款，共捐贈近42億元，嘉惠384個組織，協助因新冠肺炎疫情陷困境的民眾。史考特持有4%亞馬遜股票，已成全球最富有女性。

貝佐斯的前妻史考特是作家，她15日在一篇部落格文章中表示：「對已在困境中掙扎的美國人，疫情對他們的生活造成重大破壞。經濟損失和醫療支出等對女性、有色人種和貧困者的衝擊更深。與此同時，億萬富翁的財富卻大幅增加。」

史考特就是其中一位億萬富翁。根據彭博新聞社(Bloomberg)，她今年淨資產增長236億元，全球排名第18，也是最富有女性。

史考特根據與貝佐斯的離婚協議獲亞馬遜4%股份，15日宣布大筆捐款時，亞馬遜股價飆升至每股3165.12元，她的身價達607億元，貝佐斯身價1822億元，為全球首富。

在新冠疫情下，亞馬遜因消費者仰賴網購而獲得可觀利潤。

史考特7月份捐款16億8000萬元給116個組織，之後便要求顧問團隊加快她2020年捐款。

顧問團隊評選有強大領導力和成果的組織，聚焦幫助糧食不安、種族不平和貧困率高卻獲較少慈善資金的社區。一開始有6490個組織，一再過濾後作出決定。

全美384組織將分享41億5850萬元捐款，包括食物銀行、緊急救濟基金、服務弱勢群體的機構，還有致力解決長期不平等的組織、歧視辯護法律基金等。華盛頓州Craft3致力投資有色人種的企業，獲1000萬捐款。

史考特說，距離她捐獻大部分財富的目標還很遠。

比爾蓋茲(Bill Gates)夫婦、巴菲特(Warren Buffett)帶頭發起捐贈誓言，210位富翁響應，史考特是其中之一，其他包括臉書創辦人查克伯格(Mark Zuckerberg)夫婦等，貝佐斯則未簽署。

貝佐斯與史考特結婚26年，2019年離婚，育有四子女；目前與50歲的前電視新聞主播桑切斯(Lauren Sanchez)訂婚。

貝佐斯 亞馬遜 疫情

上一則

和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會

延伸閱讀

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
羅德島州疫情嚴峻 公衛署長也中鏢

羅德島州疫情嚴峻 公衛署長也中鏢
疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫

疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫
美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應