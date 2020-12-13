130年首見！選後…聯邦仍火速處決死囚

布爾喬亞行刑前，反對死刑的民眾在印第安納州特雷霍特聯邦監獄外示威抗議。(美聯社)

聯邦政府已17年未執行死刑，但在川普 總統任內，7月起恢復處決死囚，11日晚一名被控虐殺女兒的男子行刑後，被處死的聯邦死囚至11日已達十人，明年1月還會再執行三次死刑；這是130多年來，首度有總統在大選後、即將卸任之際，持續處決死囚。

聯邦上次在一年內處決平民人數達兩位數，是在1896年克利夫蘭總統任內，共14人被處決。

11日被處死的是56歲的路易斯安納州 卡車司機布爾喬亞(Alfred Bourgeois)，也是本周第二位被處死者。他被判在2002年嚴重虐待兩歲的女兒長達數周，然後用女兒的頭去撞卡車窗戶和儀表板致死。11日他在印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄接受毒劑注射，晚間8點21分宣告死亡。

布爾喬亞臨死前沒有道歉，而是以強烈反抗語氣堅稱他沒有殺害也沒有性虐待女嬰；他說：「我懇求上帝寬恕所有策畫反對我並提供虛假證據的人。我沒有犯下那椿罪行。」

布爾喬亞的律師阿布雷烏(Victor J. Abreu)則稱，布爾喬亞的智商屬智障程度，理當不符聯邦法律死刑資格，遭處決是不公平的可恥作法。

當致命毒液注射至布爾喬亞的兩隻手臂時，布爾喬亞將頭傾向一邊，看著站在行刑室一角、緊抓著一本小聖經的牧師，然後，布爾喬亞對他豎起大拇指，牧師也豎起大拇指回應。幾秒鐘後，布爾喬亞望向被玻璃隔開的其他房間裡的見證人和媒體記者，臉上露出痛苦表情，胃部開始不受控制地顫動。大約五分鐘後，他的身體完全靜止，20分鐘後宣告死亡。

布爾喬亞的律師聲稱，川普急於在1月20日總統當選人拜登 就職典禮前，處決死囚，剝奪了死囚的法律權利。

他的律師諾蘭(Shawn Nolan)還指出，司法部只給布爾喬亞21天通知即行刑，按照規定應在處決前90天通知；諾蘭說：「這很誇張，在疫情期間趕在其他所有事情之前，倉促行刑，一點道理也沒有。」