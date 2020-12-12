女兒車禍雙亡 芝城華裔父母忍痛器捐、設基金會

楊開西(左)與姊姊楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

因為車禍 意外痛失愛女楊安琪(Angel，29歲)與楊開西(Cassidy，26歲)，芝加哥楊中藎、姚潔夫婦除同意捐贈小女兒楊開西的器官，並決定成立「安琪—開西紀念基金」(Angel-Cassidy Yang Foundation)，在好友們的協助下，開通眾籌的Go Fund Me帳號，希望能延續寶貝女兒對世界的大愛。

據悉，兩姊妹因為考慮新冠疫情，不願因搭機增加風險而影響家人，才決定自行開車回家與爸媽過聖誕，兩人在5日下午3時，從紐約 開車要返回芝加哥郊區瑞柏市家的途中，在俄亥俄州克利夫蘭附近的高速公路發生致命車禍，坐在副駕駛座的姊姊安琪當場喪生，妹妹送醫不久也傷重不治。

意外發生後，楊中藎夫婦一度對於是否捐贈小女兒器官感到不忍，友人表示，器捐對父母來說，是非常艱難與痛苦的決定，但兩夫婦希望尊重女兒生前熱心助人心願，最終堅強簽下器官捐贈同意書，给八名受捐病人提供了新生。

楊安琪畢業於麻省理工學院，後又取得加州 柏克萊大學碩士，車禍發生前在紐約工作，妹妹楊開西畢業於加州理工學院，後進入普林斯頓大學攻讀博士，預計明年5月可取得學位。姊妹不但學術表現出色，也被誇體貼、熱心。

眾籌發起人之一的趙際勇，11日接受本報訪問時，憶及老友之痛與看著長大的兩個女孩突然消失，忍不住傷心落淚，他說，楊中藎在瑞華中文學校擔任義工長達20年，兩姊妹的優秀，大家有目共睹，楊家父母也一直引以為豪。

趙際勇說，這幾天楊家都陷在悲痛中，親友也很難用言語表達慰問，楊中藎曾提到「失去兩個愛女，下半輩子也沒有什麼寄望了，想把自己的儲蓄捐出替女兒們成立基金會，延續女兒熱心助人的精神，也幫助更多像女兒一樣的理工女孩，及其他需要援助的年輕人。

「沒有人能承受失去兒女之痛」，趙際勇說，身為楊家的老友，看見楊中藎的堅強，更想要為過世的兩個女孩盡份心力，在多位好友的幫助下，建立了眾籌帳號，趙際勇說，「逝者無法挽回，但我們願以微薄之力，紀念安琪與開西─我們的鄰家女兒」，也希望大家的踴躍捐贈，能為失去僅有孩子的楊家父母，帶來安慰，延續兩個女孩對世界的愛。

「安琪—開西紀念基金」的Gofundme捐款網頁：https://reurl.cc/q8lWgy。