「為川普買下出生屋」向川粉募捐 目標300萬、現僅125元

川普出生屋三年前以高出市價兩倍的價格由中國買家購入，近期開價300萬元出售；負責競拍的地產公司向川粉發起募捐欲購買；圖為川普出生屋。(記者牟蘭／攝影)

一名神祕中國 買家三年前以214萬元買下川普 位於紐約皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)的舊宅「川普出生屋」，期間三度競拍，因無人問津而流拍；川普在今年總統大選中失利，這位中國買家日前開價300萬元，由負責拍賣 地產公司向川普支持者發起募捐，計畫將住宅歸還給川普家族，但至截稿前只募集125元。

根據GoFundMe網站，負責本次房產拍賣的Paramount房地產公司於上月23日，發起川普出生屋募捐活動，並在網頁上表示，募款旨在「為川普買下他的出生屋，或轉交給慈善機構代理」，以示感謝他四年的總統工作。

募捐網頁上稱，購買成功後，川普可在離開白宮後與妻子和小兒子重返出生屋生活，或作為總統圖書館、博物館或紀念館，「這個歷史古蹟的使用權取決於他」；但至截稿前，只有十人捐款共125元。

對此，Paramount房地產負責人米莎·哈甘尼(Misha Haghani)表示，募捐初衷是希望100萬名川普支持者，只要每人捐三元，買下這個住宅，而不是由一個有錢人一擲千金買下；她表示，川普若不願返回出生地舊宅居住，或可選擇一家慈善機構代理。

位於牙買加莊園威爾罕坊(Wareham Place)85-15號的川普舊居幾度易主，「川粉」地產商戴維斯(Michael Davis)曾在2016年底以139萬元買下該房屋，已比當初交易價高出78%，三個月後又被一名中國買家買走，他轉手時獲利達54%。

這名神祕中國女士以高於市場價格至少兩倍的214萬元買下，被登記在「川普出生地責任有限公司」(The Trump Birth House LLC)名下，由紐約市一名華人律師打理。

屋主購入川普舊屋後，先以3500到4000元的月租或高達700元的日租，在Airbnb網站出租；去年2月該屋以290萬元再次上市，但十天後被下架，至同年11月已多次競拍，但因無人開價，導致拍賣無限期延後。

川普舊居由川普的父親建造，是一棟一家庭獨立屋，川普從出生到四歲都住在這裡，之後搬到附近米德蘭大道(Midland Parkway)一棟較大房屋，與川普日後居住的比佛利山莊(Beverly Hills)奢華風格大不同，全屋使用面積僅2500平方呎，有五個臥室和四個半衛生間。