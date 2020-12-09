我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

芝加哥7歲女童自製五彩手鍊義賣受歡迎 為醫院籌資買防疫品

編譯周芳苑／綜合8日電
圖為奧林斯基自製五彩繽紛的手鍊。(美聯社)
圖為奧林斯基自製五彩繽紛的手鍊。(美聯社)

芝加哥七歲小女孩海莉．奧林斯基(Hayley Orlinsky)動手製作很多五彩手鍊義賣，為兒童醫院籌款買防護配備；這陣子，她一次又一次在拇指和食指上纏彩色橡皮筋，越做越熟練。

到目前為止，奧林斯基已為Ann and Robert H. Lurie兒童醫院籌集近2萬元，引起芝加哥政壇人士、百老匯演員和她心愛的芝加哥白襪隊(White Sox)讚賞，也接獲訂單。

小女孩最初目標是200元，很快就超過；每個手鍊三元，加裝墜子的單價五元。

對二年級學生來說，不容易理解2萬元究竟有多少，但她知道這筆錢很多。

海莉義賣行動始於她看到疫情下個人防護設備短缺的新聞報導；她籌集的資金直接交給兒童醫院募款辦公室，醫院基金會副主任麥庫斯克(Tracey McCusker)說，已用這筆錢買口罩、護目鏡、面罩、手套和其他物品供醫務人員和訪客使用。

麥庫斯克說，兒童募款的平均金額是500元到1000元，小海莉募得的金額非比尋常。

這項愛心之舉對海莉有個人意義；她出生後有呼吸問題，在接受募款的兒童醫院新生兒重症監護室度過幾天，她希望為孩子服務的醫生、護士和醫護人員保護自己。

海莉的母親是兒童讀物作家洛里．奧林斯基(Lori Orlinsky)，她估計，目前已製作約8000條手鐲，大部分由海莉製作；四歲妹妹負責依橡皮筋顏色分類，父母幫忙郵寄。

海莉夏天時在多年參加的暑期營Apachi Day Camp提出募款構想。

海莉在參加各個網路課程、看電視等活動之間把握時間製作手鐲。

手鐲買家包括芝加哥市長萊特富特(Lori Lightfoot)、演員塞萬堤斯(Miguel Cervantes)以及白襪隊。

海莉說，要持續做下去，直到疫情結束，她覺得自己在幫助很多人。

芝加哥七歲小女孩海莉．奧林斯基動手製作很多五彩手鍊義賣，為兒童醫院籌款買防護配備...
芝加哥七歲小女孩海莉．奧林斯基動手製作很多五彩手鍊義賣，為兒童醫院籌款買防護配備。(美聯社)

芝加哥 疫情 百老匯

上一則

新冠疫情衝擊航空業 失業機師被迫換跑道開大卡車

下一則

政府「食物盒」45億資金用罄 數萬家庭恐斷糧

延伸閱讀

為醫院籌資 芝加哥7歲女孩自製彩色手鍊義賣

為醫院籌資 芝加哥7歲女孩自製彩色手鍊義賣

加州上線防疫應用 助民眾獲得最新信息

加州上線防疫應用 助民眾獲得最新信息
劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手
知法犯法！芝民代公然違規允許堂食 市府開罰

知法犯法！芝民代公然違規允許堂食 市府開罰

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點