芝加哥7歲女童自製五彩手鍊義賣受歡迎 為醫院籌資買防疫品

圖為奧林斯基自製五彩繽紛的手鍊。(美聯社)

芝加哥 七歲小女孩海莉．奧林斯基(Hayley Orlinsky)動手製作很多五彩手鍊義賣，為兒童醫院籌款買防護配備；這陣子，她一次又一次在拇指和食指上纏彩色橡皮筋，越做越熟練。

到目前為止，奧林斯基已為Ann and Robert H. Lurie兒童醫院籌集近2萬元，引起芝加哥政壇人士、百老匯 演員和她心愛的芝加哥白襪隊(White Sox)讚賞，也接獲訂單。

小女孩最初目標是200元，很快就超過；每個手鍊三元，加裝墜子的單價五元。

對二年級學生來說，不容易理解2萬元究竟有多少，但她知道這筆錢很多。

海莉義賣行動始於她看到疫情 下個人防護設備短缺的新聞報導；她籌集的資金直接交給兒童醫院募款辦公室，醫院基金會副主任麥庫斯克(Tracey McCusker)說，已用這筆錢買口罩、護目鏡、面罩、手套和其他物品供醫務人員和訪客使用。

麥庫斯克說，兒童募款的平均金額是500元到1000元，小海莉募得的金額非比尋常。

這項愛心之舉對海莉有個人意義；她出生後有呼吸問題，在接受募款的兒童醫院新生兒重症監護室度過幾天，她希望為孩子服務的醫生、護士和醫護人員保護自己。

海莉的母親是兒童讀物作家洛里．奧林斯基(Lori Orlinsky)，她估計，目前已製作約8000條手鐲，大部分由海莉製作；四歲妹妹負責依橡皮筋顏色分類，父母幫忙郵寄。

海莉夏天時在多年參加的暑期營Apachi Day Camp提出募款構想。

海莉在參加各個網路課程、看電視等活動之間把握時間製作手鐲。

手鐲買家包括芝加哥市長萊特富特(Lori Lightfoot)、演員塞萬堤斯(Miguel Cervantes)以及白襪隊。

海莉說，要持續做下去，直到疫情結束，她覺得自己在幫助很多人。