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政府藉手機監視人民合法嗎？ 國安部要調查

記者張聲肇╱綜合報導

軟體業者銷售手機「跟蹤」軟體，國土安全部等單位買來監視手機用戶的行蹤，尤其未取得法院許可，就直接監視人民行蹤，是否合法，國安部督察長應國會議員要求將調查研究。

國安部督察長上周致函參院的內容，「華爾街日報」取得後報導說，督察長已允諾，調查國安部及所屬部門，是否遵守監視手機的相關政策。

該函系回覆民主黨五名聯邦參議員，包括魏登(Ron Wyden)和伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)詢問：為了執法，購買商用軟體，取得手機資料，是否合法？

國安部發言人說，「國安部一向，也將繼續，充分配合督察長辦公室的調查」。

華爾街日報曾報導，國安部所屬的部門購用維吉尼亞州Venntel公司出品的軟體，利用手機用戶玩遊戲、查看氣象報告及其他應用程式，就可取得手機所在位置等資訊。該部另從Babel Street公司也購用了可追蹤手機位置的軟體。這兩家公司未立即回覆有關詢問。

公開的政府報告和知情人士指出，這類軟體，軍方和情報單位廣泛使用，目的是在海外收集情報，但不能在國內使用。

不過，國內的執法單位卻認為，不必取得法院的搜索狀等許可，它們也可在國內取得地點資訊，因為消費者(手機用戶)可以把手機設定成「不顯現所在地點」模式，再說，市場上到處可以買到手機使用地點的資料。

但是，政府如何運用從手機取得的地點資訊，以及這麼做是否合憲合法，需重新認定，這是國安部督察長調查的意義。2018年最高法院釋憲裁決，要對行動電話進行某些形式的監控，須取得法院的許可。

財政部督察長也在調查國稅局為了執法目的，運用同樣法式取得的資訊，是否合法合憲。國會也有好幾件類似的調查工作在進行，有些是眾院監督改革委員會發起，也有由魏登發起的。針對未獲法院許可，在國內監控個人行為，魏登向來批評不遺餘力。

手機 華爾街 維吉尼亞州

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