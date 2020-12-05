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「時代」首位風雲兒童是她！15歲印度裔少女科學家登封

記者胡玉立／綜合報導
時代雜誌首度選出「年度風雲兒童」，15歲科羅拉多少女吉坦佳莉．拉奧獲得殊榮。(美聯社)
時代雜誌首度選出「年度風雲兒童」，15歲科羅拉多少女吉坦佳莉．拉奧獲得殊榮。(美聯社)

時代雜誌4日首度選出「年度風雲兒童」(Kid of the Year)，15歲科羅拉多少年吉坦佳莉．拉奧(Gitanjali Rao)發明移動設備測試飲用水中鉛含量，雀屏中選；時代雜誌指出，拉奧將科學想法應用於現實問題中，還希望激發其他孩子朝自我目標前進。

拉奧住在科羅拉多州Lone Tree，去年就已名列「富比世」(Forbes)30歲以下傑出青年榜；2017年，她為解決密西根州弗林特市「鉛水」危機，製造出一種名為Tehys的設備，利用碳納米管感應器檢測水中鉛含量，備受讚揚。

拉奧七年級即入選美國傑出青年科學家，目前正與水資源領域科學家合作，打算將相關設備推向市場。

影音來源：TIME YouTube

拉奧最近還開發出名為「Kindly」的手機和網路工具，使用人工智能技術來檢測網路覇凌跡象。拉奧解釋，「輸入單字或片語，若它屬於霸凌字眼，此工具會顯示出來，讓你可選擇修改或直接發出。身為青少年，我知道青少年有時會口不擇言。這個工具的目的不是懲罰，而是讓你有機會重新思考自己的談話，明白下次可以怎麼做。」

拉奧向時代雜誌表示，「我看起來不像你們眼中典型的科學家。電視上看到的科學家年紀都比較大，而且通常是白人男子。我的目標已大大轉變，我不只要創造出設備來解決世界上的問題，還希望激勵其他人做同樣的事。我的個人經驗告訴我，如果放眼望去看不到和自己相仿的人，會比較困難。我想傳達這樣的信息：如果我能做到，你也可以做到，任何人都可以做到。」

時代雜誌指出，全新「年度風雲兒童」獎項是表揚以創新思維和行動解決問題、對自己社區產生積極影響的年輕人。今年他們從8至16歲共5000多名候選人中，選出5名入圍者。由評審委員會和脫口秀主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)共同選出最後勝出者。

其他四名入圍決賽的兒童，包括來自加州聖荷西的14歲少年泰勒·戈登(Tyler Gordon)，來自密蘇里州哥倫比亞市的14歲少年喬丹·里夫斯(Jordan Reeves)，來自維吉尼亞州里斯堡的十歲少年貝倫·伍德亞德(Bellen Woodard)，以及來自德州奧斯汀的16歲少年伊恩·麥肯納(Ian McKenna)。

檢測 入圍 維吉尼亞州

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