猶他州紅岩沙漠神秘金屬柱 突然消失

猶他州沙漠日前出現的一根巨大金屬柱，不到十天後又突然神秘失蹤。(美聯社)

猶他州 沙漠日前突然出現的一根巨大金屬柱，但不到十天後又突然神秘失蹤，猶他州土地管理局表示並非管理局移走。

猶他州公共安全廳人員是在11月18日駕駛直升機協助記錄大角羊數量時，偶然在一處紅岩沙漠石塊之間發現這根神秘金屬柱狀物，但現在又去無蹤影，有人懷疑是土管局所為。土管局發言人芬奇(Kimberly Finch)在聲明中表示，土管局收到可靠報告，這根金屬柱已被一個不知名的組織，從土管局管理的公共土地上移走。但她聲稱土管局沒有拆除及移走金屬柱。

這根金屬柱高約11呎，它的出現即時受到各地不少人好奇關注。儘管猶他州官方沒有具體說出它的位置，但人們很快從2016年的衛星圖像上找到了它，並確定了它的GPS坐標，吸引不少人們徒步進入該地區探奇。

鹽湖論壇報的記者歐文(Spencer Owen)亦是其中一員，他說27日下午仍看到這根柱狀體，但翌日再次前往時，現場只剩下一塊三角形的金屬片覆蓋在岩石上。

歐文在自己的Instagram上發布了一段視頻，聲稱對金屬柱給人移走感到非常生氣。

科州男子馬里諾(Riccardo Marino)也表示，27日與女友從GPS發現這根柱狀體的坐標，於是決定前往一看，並形容為千載難逢的體驗。途中，他們經過了一輛長卡車，卡車後面有一個大物體，當時他開玩笑說，這是猶他州的巨柱體。當兩人到達現場時，柱狀體已經不見了。

此外不少人在社交媒體講述自己前往看柱狀體的經歷，綜合各人的說法，它是在28日神秘失蹤。對此有網友紛紛留言說「回到月球上了」、「大家會想念你的」。