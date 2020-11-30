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只因購物說西語 蒙大拿州2女遭CBP拘禁 如今和解

編譯郭宣含／綜合29日電
美國公民咪咪．赫南德茲(左)和安娜．蘇達在蒙大拿州一家便利商店購物時，因講西語而遭聯邦海關與邊境保護局探員拘留。(美聯社)
美國公民咪咪．赫南德茲(左)和安娜．蘇達在蒙大拿州一家便利商店購物時，因講西語而遭聯邦海關與邊境保護局探員拘留。(美聯社)

蒙大拿州北部兩名女子在便利商店購物時，因講西語而遭聯邦海關與邊境保護局(CBP)探員拘留，該州美國公民自由聯盟(ACLU)表示，兩名女子提告後，已與當局達成和解。

美國公民安娜．蘇達(Ana Suda)和咪咪．赫南德茲(Mimi Hernandez)2018年5月在海佛(Havre)一處加油站附設商店用西語交談，蘇達錄下CBP探員歐尼爾(Paul O'Neill)盤查並要求她們出示證件的過程，兩人都有該州合法駕照但在店外停車場遭拘留40分鐘；蘇達和赫南德茲表示，她們的憲法權受到侵犯。

根據錄影內容，歐尼爾表示：「女士，我要求妳們出示證件，因為我進來後注意到妳們在說西語，在這裡很少聽到。」

ACLU律師瑞特(Alex Rate)在訴訟書指出，隨後歐尼爾和後來抵達的主管口頭禁止兩女離開停車場；但CBP在和解時並未承認其責任，強調多數CBP職員與人員均依法履行職責，每天不懈工作保衛國家安全。

「我們挺身面對政府，因為說西語並非遭警察列入特定種族與騷擾的原因。」蘇達透過ACLU表示，「我很驕傲說雙語，我希望此案的結果可讓CBP慎重評估其政策與執法，任何人都不該再遇到這種情況。」

CBP在聲明中指出，其人員「受訓在執法時應統一公平，不該因宗教、種族、族裔與性傾向而有所歧視」。

美聯社報導，CBP並未回應歐尼爾是否仍在職或因此案面臨任何處分；CBP與兩名女性的律師並未公開和解金額。

ACLU為該訴訟收集資訊指出，蒙大拿州北部CBP探員坦承，他們經常將非白人者歸列為特定種族；一名匿名CBP主管表示：「這是個小地方，我們有一堆探員，大家沒什麼事可做。」他說如果有人說西語，頓時就會有五名探員靠近詢問。

ACLU指出，蘇達和赫南德茲在海佛提告面臨抨擊，她們擔心家人安危，後來離開海佛。

CBP 美國公民 蒙大拿州

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