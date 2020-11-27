感恩節兩樣情 迪士尼裁3.2萬人 亞馬遜發逾5億獎金

迪士尼受新冠肺炎疫情衝擊，將於2021年上半個財務年度增加解雇數千名員工。(美聯社)

新冠肺炎疫情 尚未退卻，迪士尼 (Disney)將擴大裁員幅度，約3萬2000名員工將面臨失業潮；另一方面，電商巨頭亞馬遜 (Amazon)第一線員工將獲得300元獎勵金，為感謝員工在感恩節期間的貢獻。

根據證券交易委員會(SEC)25日公布的一份文件指出，迪士尼將於2021年上半個財務年度增加解雇數千名員工，其中主要為主題樂園或產品相關部門的工作人員，以及9月宣布即將開除的2萬8000人。

加州迪士尼樂園已經關閉數月，而其他保持開放的樂園則必須實施入園人數管制，使該公司被迫縮減人力；此外，截至10月3日約有3萬7000名原本預計不會被開除的員工卻強制放無薪假。

事實上，該公司在10月3日前僱用的員工約為20萬3000人，全球的正職員工約佔80%，20%為兼職；整體人力來說，負責主題樂園、體驗及產品相關的員工約15萬5000人，當中包含國內外的主題樂園、飯店、郵輪和產品銷售。

本月月初，迪士尼表示，疫情造成該公司的主題公園及產品部門於今年的第四財務季損失高達約24億元；整體營收下滑61%，來到26億元。

該公司宣稱，疫情分別造成今年第二財務季10億元的虧損，以及第三財務季損失上升至35億元。

亞馬遜零售業務資深副總裁克拉克(Dave Clark)26日宣布，自12月1日至31日期間受雇的全職營運人員將獲得300元的獎勵金，而同樣期間受雇的兼職員工則獲得150元。

克拉克說：「我在亞馬遜已經歷過22個假期，至少可以說，今年感恩節相當特別；我很感謝團隊的所有人，持續致力於服務我們的社區，扮演重要的角色。」

亞馬遜表示，這次感恩節獎金總數超過5億元；而今年6月，該公司也已向疫情期間仍堅守工作崗位的前線員工們發放總數5億元的「感謝獎金」。