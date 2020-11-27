「后翼棄兵」掀西洋棋熱潮 連棋組都很難買到

串流影音巨擘Netflix 自製影集「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)在全球好評如潮，也為西洋棋帶來一股旋風，堪稱是1970年代西洋棋棋王費雪(Bobby Fischer)的黃金時期後，前所未見的熱潮。

據華爾街日報(WSJ)報導，該劇自10月23日上架的前28天，全球累積6200萬戶家庭觀賞，成為Netflix歷來最多人收看的迷你影集。

搜尋引擎Google於10月至11月期間，有關「西洋棋」的搜尋次數成長一倍，西洋棋對弈網站的流量也激增，民眾也愈來愈難買到西洋棋組。

「后翼棄兵」改編自作家特維斯(Walter Tevis)1983年出品的小說，一共七集；由新生代女星安雅‧泰勒-喬伊(Anya Taylor-Joy)飾演主角從小就天賦異稟的西洋棋手貝絲‧哈蒙(Beth Harmon)。

該劇描述哈蒙憑藉卓越超凡的棋力，儘管她悲慘的童年經歷導致爾後酗酒及藥物成癮的問題，最終在好友的鼓勵與協助下，從一介孤兒晉升為世界棋王的歷程。

西洋棋教學和對弈網站Chess.com業務開發總監巴頓(Nick Barton)表示，11月幾乎每天新增用戶都創新高；網站每日平均流入超過10萬名新用戶，大多是初學者；新用戶中，多達六成是18-24歲的年輕人，女性用戶也比平常多一些，占新用戶的25%。

電商業者thechessstore.com負責人梅爾(Jeff Myers)說，11月營收比去年同期勁增兩倍，但在需求提高的同時，產品供應鏈也飽受新冠肺炎疫情 衝擊，導致其庫存日益減少。

梅爾說：「我們最高品質的斯湯頓木製西洋棋源自印度 ，但印度已陷入封鎖，業者無法伐木並製作棋子，且當地雕刻棋子的工廠也已關閉。」他說，棋盤的國內供應鏈也受疫情擾亂，「以目前的銷售速度來看，來自紐約的棋盤供貨撐不到耶誕節」。