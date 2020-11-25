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普查主管要求作假？人口普查恐失準

記者張聲肇╱綜合報導
巴爾的摩人口普查實地主管艾曼達．柯利安尼認為，她負責的社區中有5300宗普查個案過早結案，普查員上門一次未獲回應後就放棄。(美聯社)
巴爾的摩人口普查實地主管艾曼達．柯利安尼認為，她負責的社區中有5300宗普查個案過早結案，普查員上門一次未獲回應後就放棄。(美聯社)

今年的人口普查作業一波三折，美聯社得到一封普查主管信函，要普查員作假，配合川普政府指令，趕在10月底前結束，報導稱2020普查結果恐怕失準。

美聯社報導，這封阿拉巴馬州普查主管「緊急」指示現地普查員，沒人在家的戶口一律填上「僅一人」，來不及到訪的家戶，也同樣造假說該戶只有一個人。

報導說，該函就是為了提早結束普查工作，不惜犧牲普查資料正確度的證據。

批評人士早就指出，川普硬要普查提早兩周結束，就可把無證移民排除在人口統計範圍之外；根據國會選區人口分配政府預算，資料不正確，國家資源的分配自然也就不合法、也不公平。

該函要普查員兩度拜訪沒人在家，再兩度詢問房東或鄰居也不果，就逕自填上「該戶人口僅有一人」。

這封發自阿拉巴馬州多山市（Dothan）普查主管的信函，指示普查員「你要以『住戶一人』結案。」

美聯社說，這種明目張膽要普查員造假的語句，顯示整個普查工作，造假的案例可能超出預想。

出示該函給美聯社的普查員說，她拒絕遵從指示，因為遵命行事會造成資料錯誤。

人口普查局否認2020普查過程中曾試圖系統性地造假；普查局發言人庫克（Michael Cook）說，阿拉巴馬州是否有這種普查主管，該局已在調查，不過目前為止，尚未發現有任何弊端。

「資料收集出現問題時，本局會採取再度往訪等步驟，以提高資料的正確性。」他還說，「資料作假的說法，我們嚴肅以對。」

本月初以來，近30名普查員及普查主管告訴美聯社，為了早於10月30日截止日之前結束普查工作，確實發生類似的故事，例如，一名巴爾的摩的普查主管說，好幾千戶還沒現場訪問完畢，就被手工填上「已完成」。

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