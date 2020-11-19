歐巴馬曾兼女兒小學籃球隊教練 遭別隊家長逼退

前總統歐巴馬在新出版的回憶錄「應許之地」中，自爆義務擔任小女兒莎夏小學籃球隊教練，卻因對手學校家長抱怨而退出。圖為歐巴馬(中排右)2013年12月22日與米雪兒(右二起)、莎夏、瑪莉亞在夏威夷觀賞籃球賽。(Getty Images)

前總統歐巴馬 17日出版的新回憶錄「應許之地」(A Promised Land)透露了一個發生在10年前的小故事：時任總統的歐巴馬曾自告奮勇充當小女兒莎夏(Sasha Obama)小學籃球隊的「客串」教練，結果遭對手學校家長抱怨，無奈退出。

新書中寫道，2010年左右，莎夏加入華府 的席德友誼威小學(Sidwell Friends School)籃球隊，歐巴馬和前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)先是去看比賽替莎夏加油。但歐巴馬和曾在杜克大學男籃隊打球的幕僚雷吉．洛夫(Reggie Love)很快決定下場協助女兒的「毒蛇隊」(Vipers)練球。雷吉．洛夫的女兒也是同隊球員。

歐巴馬寫道：「在觀察了幾場『可愛卻混亂』的比賽後，我和雷吉開始自願在周日下午替球隊進行非正式練習。我們練的都很基本，像是運球、傳球、確保球員上場前繫好鞋帶之類。這些小女孩似乎和我們一樣開心。」當「毒蛇隊」以18比16贏得校際聯賽冠軍，他們像打贏全美大學體育聯盟(NCAA)決賽那樣歡樂慶祝。

只是，歐巴馬繼續寫道：「想當然，我們的生活再也不像以前那樣完全正常。因為第二年，對手學校有部分家長開始向毒蛇隊教練和學校抱怨，雷吉和我就再也沒有為孩子的學校提供訓練課程。」

歐巴馬補充道：「我們曾經解釋我們的做法沒什麼特別，那不過是我想花更多時間陪伴莎夏的藉口。我們還表明願意幫忙其他家長展開他們的培訓。雷吉後來開玩笑說：『那些家長想必認為，被你指導過的孩子以後可以把這段資歷寫入哈佛大學 入學申請表裡。』」

歐巴馬在新回憶錄中指出，重新成為女兒球隊粉絲的決定再單純也不過；多年來他不斷競選和參與立法會期，失去了很多與女兒相處的時光，「我更珍惜當個普通爸爸這件事」。

莎夏目前就讀密西根大學二年級。她的姊姊瑪莉亞·歐巴馬(Malia Obama)是哈佛大學大四生。