主教因大選分歧、性醜聞… 天主教全美會議 狀況連連

美國天主教會因應新冠肺炎疫情，16日全國會議改成線上召開。圖為美國天主教主教會議主席、洛杉磯大主教高梅茲。(美聯社)

美國 天主教會16日召開線上全國會議，此次會議狀況連連，先是因疫情不得不透過網路進行，今年激烈的總統大選又令主教意見分歧，另外在會議前六天，梵蒂岡發布一則報告，指出美國及海外神職人員多年來漠視前樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)的性醜聞。

麥卡瑞克去年被教宗 方濟各解除聖職。報告指出，30年來主教、樞機主教及教宗等皆漠視麥卡瑞克的嚴重不當行為。在2000年的一項調查中，紐澤西州三位已故主教在麥卡瑞克就任華盛頓教區總主教前幾個月，向梵蒂岡提供「不準確且不完整的訊息」。

美國天主教主教會議主席、洛杉磯大主教高梅茲(José Gomez)形容這份報告是「教會長期在神職人員性醜聞中苦苦掙扎的另一悲慘篇章」。

現任主席高梅茲被認為是務實保守派，他曾表示對於川普的移民政策感到失望，上周又因祝賀白登 當選總統而遭保守派人士批評。白登是虔誠的天主教徒，但他因為支持墮胎權而遭強烈斥責，包括幾位保守派主教也公開表達對白登相當不滿。

美國天主教主教會議向來不鼓勵主教公開支持政治候選人，多位主教的言行顯然違反此原則。另外也有其他主教公開支持白登。