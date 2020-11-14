華裔伍佩琴任馬林魚總經理 MLB史上最高階女性

邁阿密馬林魚隊13日宣布，聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴為球團新任總經理，寫下美國職棒大聯盟史上第一位女性和亞裔總經理的紀錄。(美聯社)

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理，寫下美國 職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理的紀錄；目前排名最高薪亞裔女性職棒主管的伍佩琴發表聲明指出：「經過數十年的堅韌奮鬥，能夠接受邁阿密馬林魚隊邀請，以新任總經理身分率領團隊，是我職業生涯的榮幸。」

51歲的伍佩琴從1990年進入芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)實習後，一路走來曾任紐約洋基 隊(New York Yankees)副總經理、洛杉磯道奇隊副總經理(Los Angeles Dodgers)等職務。

這是她第二次在美國職棒大聯盟寫下歷史。她在29歲時，獲得紐約洋基隊聘請為副總經理，便是大聯盟史上最年輕的副總經理，也是第二位在大聯盟出任副總經理的女性。

伍佩琴1968年生於印第安納州印第安納波里斯市(Indianapolis)的華裔家庭，父親為華裔金融分析師，銀行家母親為泰國出生的華僑。11歲喪父的伍佩琴，在紐約市 皇后區讀小學，在新澤西州讀高中。她在芝加哥大學主修公共政策，1990年畢業。在校期間參加壘球隊，曾獲選為最有價值內野手。

她2015年接受ESPN體育頻道專訪時表示，從小到大的棒球偶像是洋基隊捕手蒙森(Thurman Munson)，因為蒙森是「勇氣十足的棒球員」。

新職發布之前，伍佩琴是美國職棒大聯盟棒球營運資深副總監(Senior Vice President of Baseball Operations)。伍佩琴與俄勒岡州西拉斯酒莊(Silas Wines)負責人丈夫馬克沃德(Tony Markward)住在紐約上州。

體育圈存有嚴重的體制化種族歧視，伍佩琴親身經歷便是實例。2003年，紐約大都會隊New York Mets)特助辛格(Bill Singer)在於亞利桑納州舉行的總經理會議上，公然以貶抑華裔用詞稱呼當時為洛杉磯道奇隊副總經理的伍佩琴。辛格後來被開除。

伍佩琴13日在聲明中指出，將在佛羅里達州南部建立長久發展，打造前瞻思考、團隊合作以及富有創意的棒球營運，團隊裡有著才華過人、認真盡責的員工，過去幾年來已經為球團的成功奠定良好基礎。