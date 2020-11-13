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高田氣囊缺陷 亞利桑納州BMW駕駛身亡 全美第18死

編譯林育正／綜合12日電
高田公司生產的安全氣囊今年9月導致一名亞利桑納州駕駛人死亡。圖為位於密西根州的高田公司檔案照。(美聯社)
高田公司生產的安全氣囊今年9月導致一名亞利桑納州駕駛人死亡。圖為位於密西根州的高田公司檔案照。(美聯社)

亞利桑納州9月時發生一場死亡車禍，12日公布的調查結果證實是高田公司(Takata)生產的安全氣囊出現瑕疵，導致這輛BMW駕駛死亡；這已是2009年以來，高田瑕疵安全氣囊在全美的第18位死者，也是全球第27位死亡者。

國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)表示，多起事件再三顯示車廠將車輛召回維修的重要性。當收到安全性瑕疵通知，務必將車輛開回原廠檢修。 

本案死者為第一位BMW，另有15位的駕車為本田汽車，還有兩位為福特汽車車主。高田安全氣囊的瑕疵，在美國還造成了超過290人受傷。

高田的安全氣囊使用小量的硝酸銨，製造出微小爆炸，使車輛受到衝擊時，安全氣囊能快速充氣。但化學物質長時間暴露在潮濕的空氣下，將增強爆炸威力，甚至炸毀氣囊附近的金屬零件，形成碎片傷及駕駛。

安全氣囊問題特別容易出現在長期暴露在高溫和潮濕環境的老舊車輛上，因此有數個死亡事件出現在亞利桑納州。

高田的瑕疵造成美國史上最大規模的汽車召回，共有6300萬的安全氣囊必須維修。9月時美國政府表示，仍有多達1110萬個安全氣囊尚未完成維修，目前在全球已有1億個安全氣囊被召回。

高田氣囊造成的死亡案例多數集中在美國，也出現在澳洲和馬來西亞等地；一連串的事件，使日商高田破產，並且必須承擔刑事責任，目前已被中國的汽車零件商收購。

車主可至https://www.nhtsa.gov/recalls網站，輸入17位車輛識別碼，確認愛車是否需要檢修。

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